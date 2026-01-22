Gamma define la sentencia en el Desafío Siglo XXI: Potro y Deisy quedan en riesgo.

En el Box Blanco del Desafío Siglo XXI se llevó a cabo este 22 de enero el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, una prueba decisiva que definió beneficios, sanciones y participantes en riesgo de eliminación antes del próximo Desafío a Muerte.

Durante la competencia, el equipo Gamma logró completar el circuito en menor tiempo que su rival, asegurando así la victoria y quedándose con el derecho de manejar la sentencia del ciclo. El resultado obligó al equipo Neos a asumir las consecuencias establecidas por el juego.



Dos integrantes de Neos enviados a Playa Baja

Luego de finalizar la prueba, los integrantes de Gamma se reunieron para decidir quién sería el encargado de trasladarse a Playa Baja y comunicar la sentencia. La responsabilidad recayó en Kevyn, quien fue elegido por su equipo para cumplir esta tarea.



Una vez en Playa Baja, Kevyn anunció la decisión tomada por Gamma y procedió a entregar los chalecos de sentencia a Potro y Deisy, dejándolos oficialmente en riesgo dentro de la competencia. Ambos recibieron la noticia en medio de un ambiente marcado por el cansancio físico y la presión acumulada tras varias derrotas consecutivas de su equipo.



Tras cumplir con la entrega de los chalecos, Kevyn regresó al campamento de Gamma para informar lo sucedido. En ese momento, comentó que desde Neos le habían solicitado que Deisy pudiera acceder a la Suite Ditu, uno de los beneficios disponibles tras la prueba. La petición generó un debate interno en Gamma, ya que el uso de este espacio debía ser definido por el equipo ganador.

Finalmente, Tina expresó su desacuerdo con la posibilidad de que Deisy accediera a la Suite Ditu y manifestó que sería ella quien acompañaría a Kevyn a este lugar de descanso, decisión que fue aceptada por el grupo.



Potro, Deisy y Valentina aseguran estar cansados

Mientras tanto, la situación en el campamento de Neos continuó siendo tensa. Potro, Deisy y Valentina manifestaron su agotamiento físico y emocional tras una seguidilla de resultados adversos. Potro, visiblemente afectado, conversó con Andrea Serna y expresó dudas sobre su continuidad en la competencia, señalando el desgaste que ha significado el proceso.

Valentina, por su parte, también mostró afectación anímica luego de haber sufrido una descompensación durante la prueba, tras quedar suspendida en uno de los obstáculos del circuito. Deisy recordó una caída previa y reconoció sentirse débil físicamente, lo que incrementó la preocupación dentro del equipo verde.

Rata intentó mantener la cohesión del grupo y animar a sus compañeros, pese al ambiente de desánimo que se apoderó del equipo tras la derrota. Más adelante, gracias a la Moneda Dorada obtenida en la prueba, tuvo la oportunidad de participar en la máquina de dinero.

Como parte de las consecuencias finales del desafío, Kevyn fue el encargado de girar la ruleta de castigos en representación de Gamma. El resultado determinó que Neos deberá cumplir con el Ejercicio con Sobrepeso, sanción que fue aceptada por el equipo perdedor sin objeciones.

