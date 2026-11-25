La cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto para la fiesta de Año Nuevo en uno de los principales destinos turísticos del litoral sur de Brasil, informó este martes la Alcaldía del municipio. La barranquillera sigue acumulando fechas con su exitosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', con la que tiene varias fechas programadas para el año 2027.



¿Dónde será el concierto de Shakira el 31 de diciembre de 2026?

El espectáculo de la artista barranquillera tendrá lugar en la playa central del Balneário Camboriú y contará con venta de entradas y palcos exclusivos, además de un sector de acceso gratuito desde el que el público podrá seguir el espectáculo a través de pantallas gigantes. El área gratuita contará con once líneas de torres de transmisión de imagen y sonido, que permitirán seguir el concierto en pantallas incluso desde los sectores más alejados del escenario.

En un comunicado, la alcaldía aseguró que el evento no supondrá gastos para las arcas municipales y que, como contraprestación por la utilización del espacio público, la empresa promotora asumirá íntegramente el costo de los fuegos artificiales que despedirán el 2026, que supera los seis millones de reales (más de 3.600 millones de pesos).

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De acuerdo con el secretario de Turismo, Evandro Neiva, la elección de municipio del estado de Santa Catarina, responde a su infraestructura turística, su capacidad para recibir grandes concentraciones de público y su experiencia en la organización de eventos multitudinarios.



La presentación de la colombiana será la segunda este año en suelo brasileño, luego del concierto gratuito que ofreció en mayo en la playa de Copacabana, en donde se consagró como la primera artista latina en hacer historia en las míticas arenas de Río de Janeiro con el más multitudinario espectáculo de toda su carrera artística.



Otros conciertos anunciados por Shakira para el próximo año

Pero los anuncios de Shakira con la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' no han parado, pues la colombiana ha confirmado nuevas presentaciones para el año 2027, repitiendo en algunos países por los que ya pasó este año y marcando su anhelado regreso después de varios años a otros. Brasil, Venezuela, Costa Rica y Egipto son algunos de los que ya aparecen en la agenda de la artista para el próximo año.



Tras recibir el Año Nuevo en Brasil, la colombiana dará una serie de conciertos en ese país y luego seguirá su recorrido por otros lugares del mundo, algunos de ellos que no visita desde hace más de 15 años, como Venezuela.



3 de enero de 2027. Cariacica, Brasil, en el Estadio Kleber Andrade.

Cariacica, Brasil, en el Estadio Kleber Andrade. 6 de enero de 2027. Salvador, Brasil, en la Arena Fonte Nova.

Salvador, Brasil, en la Arena Fonte Nova. 9 de enero de 2027. Fortaleza, Brasil, en la Arena Castelão.

Fortaleza, Brasil, en la Arena Castelão. 16 y 17 de enero de 2027. Caracas, Venezuela, en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Caracas, Venezuela, en el Estadio Monumental Simón Bolívar. 31 de enero de 2027. San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional de La Sabana.

San José, Costa Rica, en el Estadio Nacional de La Sabana. 6 de febrero de 2027. San Juan, Puerto Rico, en el Estadio Hiram Bithorn.

San Juan, Puerto Rico, en el Estadio Hiram Bithorn. 2 de abril de 2027. Guiza, Egipto, en las Pirámides de Guiza.

*con información de EFE

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co