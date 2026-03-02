Hijo del actor Tom Hanks denuncia estar "atrapado" en Medellín: ¿qué le sucedió?

Chet Hanks, el hijo del famoso actor Tom Hanks, ha sorprendido en sus redes sociales al publicar un video anunciando que está "atrapado" en Medellín, Colombia, luego de un viaje para visitar algunos amigos y no poder abordar un vuelo de regreso a los Estados Unidos. El modelo y cantante lleva tres días en la ciudad sin solucionar su situación.



¿Qué le pasó al hijo de Tom Hanks?

A través de un video en su cuenta oficial de Instagram, Hanks contó lo que le estaba ocurriendo el pasado 27 de febrero, cuando se disponía a abordar un vuelo de regreso a su casa en Estados Unidos, pero no se lo permitieron. "¿Están listos para un story time?", bromeó el famoso.

Según detalló el también actor, semanas atrás viajó con sus amigos a celebrar un cumpleaños en Puerto Rico, cuando estaban a punto de regresar a Estados Unidos, Chet Hanks pensó que estaba muy cerca de Medellín y, como también tiene grandes amigos en la capital antioqueña, decidió retrasar su regreso a Norteamérica y viajar a Colombia.

Tras algunos días compartiendo con sus amigos en La ciudad de la eterna primavera, el pasado 27 de febrero se dirigió al aeropuerto para finalmente abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos. "Estoy viajando con mi pasaporte griego porque tengo doble ciudadanía. La razón por la que no usé mi pasaporte estadounidense es porque está a punto de vencer y, a veces, no te dejan entrar al país si está por vencer, incluso si todavía no ha expirado. Así que usé el pasaporte griego".



Así las cosas, Hanks pensó que usando su pasaporte griego a lo largo de su viaje tendría menos problemas que con el estadounidense que estaba por expirar y por eso lo dejó en casa. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto en Medellín, le indicaron que para poder viajar hacia los Estados Unidos con un pasaporte extranjero, debía presentar su green card. "Yo no tengo green card porque soy ciudadano estadounidense. Y tampoco tengo conmigo mi pasaporte estadounidense".



Al tener un pasaporte griego y no el estadounidense, Chet Hanks no pudo abordar el vuelo desde Medellín hacia los Estados Unidos. "Literalmente estoy varado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín. Hay peores lugares para quedarse atrapado, pero de verdad no tengo idea de qué voy a hacer".

Chet Hanks también señaló que para solucionar rápidamente la situación pensó en visitar la embajada de Estados Unidos, en donde podría demostrar que es un ciudadano estadounidense y lograr un permiso para viajar. Sin embargo, para ello debería viajar a la oficina de la misma, ubicada en Bogotá. "No quiero ir a Bogotá. Libérenme", expresó el cantante.

En los comentarios, algunos amigos y conocidos de Hanks se burlaron de su situación y bromendo lo invitaron a "formar una familia" o "empezar una nueva vida" en la ciudad. Al igual que él, se tomaron lo ocurrido con algo de gracia. Sin embargo, también empezó a recibir mensajes de preocupación.

A lo largo de los días, Chet se ha estado reportando en sus historias de Instagram, señalando que se encuentra bien y que sus seres queridos no tienen por qué estar preocupados, pero sigue atrapado en la capital paisa. "Estamos bien, no te preocupes", escribió en una publicación hecha desde un gimnasio. También ha mostrado que ha aprovechado estos días para ir a bares y discotecas en la ciudad.

Tras varios días, el hijo de Tom Hanks decidió publicar un nuevo video en el que señaló que sigue su estadía en Medellín. Aunque no dio nuevos detalles sobre cómo avanza su proceso o si ya tiene alguna solución, detalló que se encontraba bien y "lleno de vida". En ese video, el famoso se enfocó en responder a aquellos que piensan que dio un paso atrás en su camino a la sobriedad.

Chet Hanks insistió en que sigue sobrio y que ya completa más de cuatro años y medio sin consumir alcohol o sustancias alucinógenas. Envió un mensaje para los incrédulos señalando que siente que es su mejor versión completamente sobrio y que no piensa volver a ser esa persona. Se desconoce todavía cuándo tiene planeado retornar a los Estados Unidos.

