Rock al Parque confirma las bandas distritales que harán parte de su edición de los 30 años

Rock al Parque, el festival de música en vivo gratis más grande de Latinoamérica, se prepara para celebrar sus 30 años de historia con una nueva edición que promete poner en alto el género nacional e internacional. Recientemente, en medio de la organización del evento, el festival reveló el listado de bandas distritales que estarán en el cartel de artistas de esta edición 2026.

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A lo largo de su historia, Rock al Parque se ha destacado por ser un escenario en el que no solo se presentan los más grandes artistas del género en Colombia y el mundo, sino que a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) se abre una convocatoria para que artistas nacionales emergentes o con larga trayectoria también ocupen los escenarios del festival en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Para este año, según reveló Idartes, se recibieron 327 propuestas inscritas y 245 habilitadas de agrupaciones que se presentaron en audiciones durante la segunda semana de julio en el Teatro al Aire Libre La Media Torta para ser evaluadas. La mesa de jurados estuvo conformado por Joaquín Ernesto Galeano Gómez, Luis Alberto Ramírez Montaño y Salvador Alan Toache López.



Tras algunos días de deliberación, el jurado tuvo en cuenta la creatividad musical, trayectoria, desempeño escénico y calidad interpretativa de los artistas que audicionaron y revelaron finalmente el listado de los elegidos para presentarse en este Rock al Parque que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre.



Estos son los artistas distritales que estarán en Rock al Parque 2026

En total, 20 artistas distritales fueron elegidos para hacer parte esta edición de Rock al Parque, el listado fue revelado con sus respectivos puntajes:



Valore (95.0 puntos) Lo Mismo Decían de Juana (93.7 puntos) Narcocracia (92.0 puntos) No Dependiente (92.0 puntos) Vein (92.0 puntos) Lutter Band (90.3 puntos) Lika Nova (90.3 puntos) Laura Pérez (90.3 puntos) Ataque de Pánico (90.3 puntos) Maskhera (90.0 puntos) Solegnium (89.7 puntos) V For Volume (89.3 puntos) Alto Grado (89.0 puntos) Boca de Serpiente (89.0 puntos) Elsa Riveros (87.0 puntos) Pez Errante (87.0 puntos) Stayway (86.7 puntos) Casi (86.7 puntos) Brina Quoya (86.7 puntos) La Brigada RPF (85.7 puntos)

Entre los seleccionados hay géneros desde el soul, el heavy metal, el punk, el ska, el rock alternativo y hasta el R&B, demostrando que el talento local sobra. Destacan nombres de larga data en la industria como Lika Nova, Ataque de Pánico, V For Volume, Alto Grado, Elsa Riveros, Stayway, entre otros, algunos de ellos que logran repetir en este importante escenario o que ya figuran con un alto reconocimiento entre el público.



Más detalles sobre los 30 años de Rock al Parque

Bajo el concepto "Rock al Parque: 30 años/Bogotá, ciudad rock", la administración distrital y el Instituto Distrital de las Artes, Idartes, plantearon una celebración distribuida durante varios meses y en diferentes formatos. La iniciativa busca "reconocer lo que ha sido este festival y, al mismo tiempo, proyectar lo que está por venir. Hay en esta programación una intención clara: activar la memoria de este icónico festival que ha marcado una gran historia en Bogotá", indicó la Alcaldía de Bogotá.



Por ahora, la agenda cultural previa para conmemorar los 30 años de historia de Rock al Parque sigue avanzando mientras los fanáticos del evento están a la espera de conocer próximamente más anuncios relacionados con los artistas que harán parte del cartel definitivo.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co