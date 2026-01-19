¿Isa le dice adiós al Desafío Siglo XXI? La decisión médica que cambia el rumbo del juego

El nuevo episodio del Desafío del Siglo XXI estuvo marcado por la incertidumbre en torno al estado de salud de Isa. La participante había salido del programa para ser evaluada por el equipo médico luego de una fuerte caída, y su regreso no era seguro. La falta de información dio paso a múltiples conversaciones dentro de ambas casas, en las que se analizaban distintos escenarios sobre el futuro del juego, incluyendo su despedida de la competencia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En Gamma, el tema no solo era la salud de Isa, sino las consecuencias que traería una posible salida definitiva. De no poder continuar, su compañero Leo también habría quedado fuera de competencia, lo que abría la puerta a un eventual regreso de Sofía y Julio, la dupla eliminada más recientemente. En Neos, aunque Isa no pertenece a su equipo, la situación también se siguió de cerca.



Isa regresa al Desafío Siglo XXI tras evaluación médica

La tensión se mantuvo hasta que Andrea Serna se comunicó con ambas casas. En su mensaje, informó que Isa se encontraba en buen estado general y que, tras la evaluación médica, estaba autorizada para regresar al programa. La noticia fue recibida con reacciones inmediatas, especialmente en Gamma, donde varios competidores expresaron alivio al saber que su compañera no quedaba fuera de la competencia.

Minutos después, Isa volvió a la casa verde. Fue recibida por sus compañeros, quienes se acercaron a saludarla y a preguntarle por su estado de salud. La participante explicó que los médicos le indicaron varias medidas de cuidado: debía usar una dona para sentarse, evitar permanecer largos periodos en una misma posición y reducir el riesgo de impactos que pudieran agravar la lesión.



Aunque manifestó sentirse en condiciones de seguir, también reconoció que debía ser prudente. Su intención inicial era participar en el Desafío de Sentencia y Hambre, pero finalmente decidió no competir en esa prueba para priorizar su recuperación y evitar una recaída que pudiera sacarla definitivamente del juego.



Gamma toma ventaja en el Desafío de Sentencia y Hambre

Mientras se resolvía la situación de Isa, Andrea Serna citó a los equipos Gamma y Neos al Box Azul para dar inicio al Desafío de Sentencia y Hambre, la prueba que define qué grupo se queda con los alimentos del nuevo ciclo.



Por Gamma fueron elegidas las duplas conformadas por Rosa y Gero, y Valkyria y Gio. En representación de Neos ingresaron Potro con Deisy, y Rata con Valentina. La competencia se desarrolló en una pista de agua que exigía coordinación, resistencia y precisión en cada uno de los tramos.

Publicidad

Desde el comienzo, la prueba se mostró equilibrada, aunque con el paso de los relevos Gamma logró consolidar una ventaja. Algunos errores y dificultades en Neos terminaron marcando la diferencia en los tiempos, lo que permitió que el equipo naranja se quedara con el primer lugar.

Neos enfrenta un nuevo escenario y Gamma se queda con los alimentos

Con su victoria, Gamma aseguró todos los alimentos del ciclo, un beneficio clave en esta etapa del programa, en la que solo quedan dos equipos. Para Neos, el resultado significó no obtener ninguna recompensa, lo que los obliga a afrontar los próximos días sin provisiones y bajo mayor presión física y emocional.

Publicidad

Tras finalizar la competencia, en la casa de Neos se vivieron momentos de tensión. Algunos participantes manifestaron frustración por lo ocurrido en la pista y se dieron conversaciones sobre la manera en que se estaban comunicando durante las pruebas. En particular, se habló de la importancia de corregir sin elevar el tono y de evitar que un mal desempeño se traduzca en bloqueos o inseguridades para futuros desafíos.

Valentina fue una de las competidoras que se mostró más afectada por la derrota. Sus compañeros intentaron tranquilizarla, recordándole que perder una prueba hace parte del desarrollo del juego y que aún quedan oportunidades para revertir la situación.

Durante el desarrollo del Desafío de Sentencia y Hambre, Potro encontró la Moneda Dorada en la pista. Este elemento le otorga el derecho a participar en la máquina de dinero, un reto individual en el que los competidores ponen a prueba su resistencia para intentar ganar un premio económico.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co