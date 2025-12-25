J Balvin y Bizarrap encienden las redes con anuncio de colaboración: "Esta no te la esperabas"

Sin duda alguna, J Balvin atraviesa una de las etapas más sólidas de su carrera artística. Su gira 'Ciudad Primavera' ha confirmado el gran momento del artista colombiano, con presentaciones multitudinarias en las que compartió escenario con diversos invitados y logró hacer vibrar a miles de asistentes en escenarios emblemáticos como el estadio Atanasio Girardot de Medellín y El Campín de Bogotá.



A este panorama se suma su reciente colaboración con Velez y, especialmente, su histórica aparición junto a Bad Bunny, un reencuentro que significó una reconciliación pública entre ambos artistas y que sacudió al género urbano, marcando un nuevo capítulo en la escena musical latina.

Ahora, el anuncio de la colaboración entre Bizarrap y J Balvin ha encendido las redes sociales y generado una enorme expectativa entre los seguidores de ambos artistas. A través de sus historias de Instagram, el productor argentino confirmó la noticia con un mensaje directo: “Esta no te la esperabas. Feliz Navidad”.

La publicación muestra a J Balvin y Bizarrap posando juntos mientras sostienen las zapatillas que cada uno tiene en colaboración con importantes marcas deportivas, Bizarrap con las Adidas Forum 2000 BZRP y J Balvin con Jordan Brand (Nike), una imagen que rápidamente se ha vuelto viral y acumula más de 600 mil 'me gusta'.



¿Cuándo se podrá escuchar la nueva producción?

La esperada BZRP Music Session #62 se estrenará el 26 de diciembre. Aunque hasta el momento no se ha confirmado el horario exacto del lanzamiento, en redes sociales ya abundan las especulaciones sobre el contenido y el enfoque de la canción.



La controversia entre J Balvin y Residente

La expectativa alrededor de esta sesión también revive antiguas polémicas. J Balvin, reconocido por proyectar una personalidad tranquila y conciliadora, ha estado en el centro de controversias, especialmente con el rapero y compositor puertorriqueño René Pérez, Residente. "Supuestamente ya está todo bien con Residente, así que no creo que le responda", expresó un usuario de redes sociales.



En marzo de 2022, Residente lanzó la BZRP Music Session #49, una pieza de más de ocho minutos en la que dedicó varias estrofas al artista colombiano, cuestionando su propuesta musical y lanzando fuertes críticas personales y profesionales. La rivalidad se originó tras las declaraciones de J Balvin sobre los premios Grammy, a los que acusó de utilizar a los artistas urbanos únicamente para obtener audiencia.



Desde entonces, Residente ha reiterado sus señalamientos en entrevistas y canciones, aludiendo a polémicas previas de J Balvin y a su postura frente a temas sociales. Sin embargo, J Balvin nunca respondió públicamente a la canción ni a los ataques directos de Residente, optando por el silencio y enfocándose en su carrera musical.

Letra de estrofas en la que Residente se refiere a J Balvin en BZRP Music Session #49

Capítulo tres: el caballero de los espejos Voy a rebajarme con un bobolón

que le canta a Sponge Bob y a Pokémon,

la copia de un clon, el 'Logan Paul' del reggaetón,

esto es más bajo que eyacular sin erección.

Como le dicen por ahí:

"Josesito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos".

Con solo un video entierro a este becerro

y lo pongo a subir fotos con su perro,

este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano: sin huevo.

El pueblo luchando, los están matando

y el tipo sube fotos de Ghandi rezando.

Pendejo mentiroso, se hace el espiritual

usando la salud mental pa’ vender un documental.

Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan,

más falso que los abdominales de Luian.

Es tan inseguro el pana

que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana.

No entiende los valore’ de la vida,

se tiene que tatuar la palabra "lealtad" porque se le olvida.

Es un imbécil con tinte de cabello

que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello.

Un blanquito que perdió el camino

todo un divino aceptando su premio de afrolatino.

Un día dijo que quiso hacer reggaetón, siendo franco,

al descubrir que Daddy Yankee era blanco.

Mi llave, lo peor de todo y lo más grave

es que este pendejo es racista y no lo sabe.

La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón: Myke Towers, Sech, ChocQuibTown, Rafa Pabön

Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón.

Son un montón que sin pensar metes debajo del cajón,

en tu arcoíris de colores no existe el color marrón.

Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio,

¿pero qué esperan de este fracasado?

criado por su papá, un influencer frustrado.

En Puerto Rico para que se la dieran en el reggaetón

Tragó más lec$% que un condón

Por cada mam%&$, subió un escalón.

Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón.

Lo que dijo Rubén, el Residente lo sostiene:

"Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene".

Los camaleones velan por su propio ombligo,

se hacen panas hasta de su enemigo.

Nada más con el testigo,

los negocios son negocios, socio, en los negocios no hay amigos.

Lo mío no es negocio, somos diferentes

por la música, yo pongo el corazón al frente.

Mis Billboard los sostiene la gente

junto a mis letras en cada pancarta pa’ bajar un presidente.

No soy el más famoso de todo el circuito,

pero parto en veinte a tu rapero favorito.

Lo que dije en "Calma Pueblo" lo repito:

"Conmigo comen aunque no tengan apetito".

Esto no lo hago pa’ darte consejo

ni pa’ a abusar de ti aunque sea disparejo,

hoy te despellejo

pa’ que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos.

Esto es por los pibes,

por el respeto que merece todo aquel que escribe.

Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren

porque acabo de romper la pista.

Esto lo hago pa’ divertirme,

pa’ divertirme, pa’ divertirme.

Esto lo hago pa’ divertirme,

pa’ divertirme, pa’ divertirme.

Esto lo hago pa’ divertirme,

pa’ divertirme, pa’ divertirme.

Como ya mismo me voy,

me voy a llevar un par antes de irme.

Bueno, ya me los llevé.

