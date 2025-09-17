Jean Carlos Centeno rompe el silencio: su historia con Wendy Orozco y su amor juvenil por Marbelle

El cantante vallenato Jean Carlos Centeno, una de las voces más reconocidas del género por su paso en El Binomio de Oro y su carrera en solitario, abrió las puertas de su intimidad sentimental y despejó rumores que durante años circularon en la prensa de entretenimiento. En una entrevista reciente, el artista confesó que sí sostuvo una relación especial con Wendy Orozco Cabello, hija del inolvidable Rafael Orozco, aunque nunca llegó a consolidarse como un noviazgo público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Centeno explicó que el vínculo con Wendy se extendió durante seis años y lo definió como una relación inocente, marcada por gestos de ternura. “Fueron seis años de papelitos y besitos en la mejilla, de peluchitos y cositas así. Era algo bonito, de fantasía, pero nunca una relación cuerpo a cuerpo. Nunca fue pública. Fue algo que no se olvida y de lo que no tengo nada malo que hablar, porque ella es la sagrada hija de Rafa y la señora Clara”, expresó el cantante.

El intérprete de Me vas a extrañar también aclaró una de las dudas que más rondaba entre sus seguidores: la inspiración de esa canción. “Me vas a extrañar fue para ella. Algunas de mis composiciones nacieron de ese sentimiento, porque en esa época yo me enamoré solo. La veía como la esposa de mis sueños, la madre de mis hijos”, confesó.



La infidelidad que marcó el final

El desenlace de ese romance, explicó Centeno, estuvo atravesado por un episodio que hoy reconoce como un error personal: “Le fallé porque le fui infiel con otra persona. La infidelidad mía fue cuando nació Carlos Andrés Centeno, sangre de mi sangre. Ese hecho marcó el final de lo que teníamos”.



Aun así, insistió en que mantiene un recuerdo respetuoso hacia Wendy y su familia. “No tengo nada negativo que decir de ella ni de los suyos. Fue un amor juvenil, un cariño limpio que terminó por mis equivocaciones”, añadió.



Su otra confesión: el flechazo con Marbelle

El artista también sorprendió al revelar que en su juventud se sintió atraído por otra figura de la música popular colombiana: Marbelle. “Me enamoré de ella un tiempo. Una buena muchacha, excelente persona. Conocí a su mamá, a su papá. Nunca tuvimos una gran relación, pero sí una bonita amistad”, relató Centeno.

Publicidad

Con honestidad, reconoció que la inmadurez de entonces impidió que esa conexión prosperara. “Yo era muy inmaduro y algo que ella me dijo me ofendió. Respondí de manera equivocada, pero siempre la he respetado. La admiro mucho como artista y como mujer luchadora”, afirmó, destacando su papel como jurado en televisión: “Lo hizo con sabiduría, con experiencia y con un conocimiento limpio”.

Aunque su carrera ha estado marcada por el éxito musical, Centeno dejó claro que detrás de algunas de sus letras hay vivencias personales. Historias de amores juveniles que, aunque no llegaron a consolidarse, dejaron huella en su vida y en sus canciones.

Publicidad

“Algunas de esas composiciones sobrepasan la realidad. Yo me enamoré solo, pero transformé esos sentimientos en música. Y de eso se trata este oficio: de cantar lo que uno lleva en el corazón”, concluyó el cantante.

NOTICIAS CARACOL