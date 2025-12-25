En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
COLFUTURO
NOVENA
GRIPE H3N2
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Jessica Cediel responde a polémica tras hacer público el duelo por su padre: “Deje de ser atrevida”

Jessica Cediel responde a polémica tras hacer público el duelo por su padre: “Deje de ser atrevida”

El debate en redes sociales se intensificó luego de que Tuti Vargas, reconocida creadora de contenido, compartiera su postura sobre la exposición del duelo en plataformas digitales.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 25 de dic, 2025
Comparta en:
Jessica Cediel responde a polémica tras hacer público el duelo por su padre: “Deje de ser atrevida”
La hermana de Jessica Cediel también respondió -
Archivo - Instagram: @jessicacedielnet

Publicidad

Publicidad

Publicidad