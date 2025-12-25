Jessica Cediel responde a polémica tras hacer público el duelo por su padre: “Deje de ser atrevida”

La presentadora y modelo Jessica Cediel atraviesa días de duelo en medio de las festividades de fin de año tras el fallecimiento de su padre, Alfonso Cediel. No obstante, el proceso de despedida se vio envuelto en una fuerte polémica luego de que la también empresaria compartiera en sus redes sociales imágenes del último adiós, en las que aparece junto al ataúd y algunos miembros de su familia, una decisión que desató un intenso debate en plataformas digitales.



Las reacciones no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios consideraron que el duelo debería vivirse en la intimidad y calificaron la publicación como una falta de respeto a la memoria del fallecido, otros defendieron a Cediel y señalaron que cada persona es libre de decidir cómo expresar su dolor y rendir homenaje a un ser querido.

La discusión tomó aún más fuerza cuando la creadora de contenido de estilo de vida Tuti Vargas dio su opinión sobre este tipo de publicaciones. Sin mencionar directamente a Jessica Cediel, Vargas compartió un video en TikTok en el que cuestionó la exposición del duelo en redes sociales.



¿Qué dijo Tuti Vargas sobre las imagenes?

“Me pueden estar funando por esto que voy a decir, pero cómo es posible que uno suba una foto en un velorio y más si es el papá de uno. Respeto el dolor que debe estar sintiendo esa familia en este momento… pero cómo carajos hay tiempo y disposición y energía para uno subir una foto”, expresó.

En su mensaje, Vargas aclaró que no pretendía juzgar si estaba bien o mal publicar ese tipo de imágenes, pero sí manifestó su desconcierto frente a la disposición emocional para hacerlo. Además, reflexionó sobre los límites entre lo público y lo privado: “Hasta dónde estamos llegando con nuestra privacidad y con algo tan íntimo y tan profundo como lo es el dolor de la muerte de un familiar”.



Las declaraciones dividieron aún más a los usuarios en redes sociales, algunos respaldaron el punto de vista de Vargas, mientras otros salieron en defensa de Cediel y criticaron que se opinara sobre un momento tan sensible.



¿Cuál fue la respuesta de Jessica Cediel?

Ante la controversia, Jessica Cediel se pronunció de manera directa a través de sus historias de Instagram, con un mensaje contundente y visiblemente molesto. “Señora deje de ser atrevida. Con el dolor de mi familia y con la memoria de mi padre no se meta. Cada quien vive el duelo a su manera. Nadie tiene la última palabra al respecto”, escribió.

La presentadora añadió: “Y si lo hicimos público y usted no tiene nada bueno que decir, quédese callada. Controle la única neurona que le queda en el cerebro antes de hablar y formar un espectáculo con el dolor de MI FAMILIA. Vaya y busque tráfico y contenido en otro lado. ¡Insensible! Qué falta de empatía. Por eso la sociedad está como está. Por no ponerse en los zapatos del dolor ajeno”.

A la defensa se sumó Melissa Cediel, hermana menor de la modelo, quien publicó un extenso mensaje en el que también rechazó las críticas. “Señora, si tuvimos tiempo y disposición para honrarlo en vida en nuestras redes, también lo haremos en la muerte, así usted no lo comparta”, afirmó.

Melissa calificó como una “incongruencia” que el contenido de Vargas promueva “permitirse sentir” y, al mismo tiempo, critique la forma en que ellas expresaron sus emociones. “Hay privacidad cuando a usted le conviene, pero para los demás no”, señaló. Finalmente, concluyó: “Mi papá fue una persona conocida y muy querida en la comunidad de mi hermana… y obvio íbamos a compartir su partida. Porque honramos su vida y su muerte”.

La polémica sigue abierta y reaviva un debate recurrente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, los límites entre la intimidad, el duelo y la exposición pública.

