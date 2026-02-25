Murió importante mujer que trabajó en 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

La televisión mexicana la partida de una importante figura, especialmente recordada por su trabajo en uno de los de los programas más exitosos de México, El Chavo del 8. Se trata de Carmen Ochoa, quien no apareció frente a las cámaras, pero fue mano derecha a la hora de ejecutar la creatividad de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Como se sabe, Chespirito fue la mente creativa detrás de uno de los programas más famosos del mundo y detrás de otros grandes personajes e historias de humor como El doctor Chapatín, el Chómpiras o El Chapulín Colorado. Sin embargo, para hacer estas historias reales en la pantalla, Roberto Gómez contó con Carmen Ochoa.



¿Quién era Carmen Ochoa?

Aunque no tuvo el reconocimiento mundial que tuvieron Roberto Gómez y todos los actores que participaron en El Chavo del 8, fue pieza clave para que este existiera. Carmen Ochoa fue una reconocida productora y directora de televisión que logró llevar a la pantalla chica las ideas de Chespirito, trabajando de la mano con el humorista.

Ochoa trabajó 1973 y hasta 1985 produciendo los programas de Roberto Gómez Bolaños. Precisamente, fue en la cuenta oficial de Chespirito en la que se informó sobre la muerte de Carmen Ochoa, destacando su participación en los programas de Roberto Gómez, su creatividad y el rol que jugó en la creación de estos programas que marcaron generaciones en todo el mundo.



"Lamentamos profundamente la partida de Carmen Ochoa", escribieron en la publicación en la que agregaron tres diferentes imágenes recordando a la mujer. La primera era una caricatura en la que Carmen estaba realizando su trabajo, produciendo los programas de Chespirito, mientras está rodeada de los personajes; en la segunda está junto a Roberto Gómez y al final una foto de ella sola.



Destacaron que Ochoa fue "una profesional extraordinaria, pieza clave detrás de cámaras. Productora, directora y gran amiga. Gracias, Carmen, por tu talento, tu entrega y tu calidez. tu huella queda para siempre en nuestra vecindad".

¿Quiénes se han pronunciado sobre la muerte de Carmen Ochoa?

Además de la cuenta oficial de Chespirito, Édgar Vivar, quien interpretó a muchos personajes en las historias de Roberto Gómez como Ñoño, el señor Barriga, Botija, entre otros, también se pronunció ante el fallecimiento de Carmen. El actor posteó una foto de su último encuentro con la mujer, en la que cual se demostró que con el pasar de los años su amistad siempre estuvo presente.

"Este fue nuestro último desayuno juntos; que el recuerdo de nuestras amenas pláticas no se diluya, te voy a extrañar Carmelita. Tantos recuerdos cuando fuiste productora de Chespirito. Un abrazo a tus hijos", escribió.

