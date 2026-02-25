¿Pedro Pascal está saliendo con un hombre? Estas fotos hicieron crecer el rumor

El actor chileno Pedro Pascal nuevamente está generando titulares internacionales, pero esta vez no por su participación en una nueva película o serie, sino por su posible relación amorosa con el creativo argentino Rafael Olarra. Como muchos otros famosos, la vida amorosa del actor ha despertado interés e intriga entre sus seguidores.



¿Qué se sabe sobre la relación de Pedro Pascal y Rafael Olarra?

Las imágenes de Pedro Pascal y Rafael Olarra se conocieron a través de redes sociales y han causado revuelo. Lo que se ve en las fotos es que el actor y el diseñador caminan juntos por las calles de Beverly Hills, en Los Ángeles.

En medio del paseo, lo que se observa es que ambos tienen gestos de cariño que llamaron la atención de los paparazzi ni para sus seguidores. El chileno y el argentino caminaban bajo el sol, abrazados por la cintura mientras conversaban. En un momento, Pedro Pascal se inclinó y apoyo su rostro sobre el hombro de su acompañante y le da un pequeño beso.

Este gesto fue interpretado por paparazzi y usuarios de las redes sociales como señal de una posible relación amorosa. Pascal se ha caracterizado por mantener en privado los detalles sobre este aspecto de su vida y no hablar públicamente sobre sus relaciones u orientación sexual.



Días atrás, ambos hombres ya habían despertado rumores al ser vistos en Nueva York, esto generó un interés en conocer el vínculo entre los dos y llevó a unas nuevas fotos de su paseo en Los Ángeles.



Hasta ahora, ni Pedro Pascal ni Rafael Olarra se han pronunciado sobre estas fotos, confirmando o negando que tengan una relación sentimental.



¿Quién es Rafael Olarra?

Rafael Olarra, a diferencia de Pedro Pascal, no es una figura tan conocida a nivel internacional; sin embargo, sí lo es en su círculo. Se trata de un hombre argentino de 47 años que se desempeña como director creativo de la marca internacional de hospitalidad Faena, fundada por el empresario argentino Alan Faena.

Olarra desempeña esta importante labor y ocupa su cargo desde 2015 y ha trabajado en el desarrollo de proyectos junto a figuras como Baz Luhrmann y otros importantes cretivos. También desarrolla otro tipo de proyectos como artista independiente en campos como moda, teatro, televisión y más.

Esta no es la primera vez que Olarra es ligado con un hombre del mundo del entretenimiento, en el pasado el aegentino fue conocido por su relación con el actor galés Luke Evans, que se conoció a través de redes y en eventos públicos. Evans hizo pública su ruptura en 2021 y, desde entonces, no se conocía si Olarra tenía nueva pareja.

