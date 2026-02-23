Video | Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en Pereira: así fue la emotiva ceremonia

Jhonny Rivera y Jenny López se casaron este domingo, 22 de febrero de 2026. En una bonita ceremonia en una Iglesia del corregimiento de Arabia, Pereira, donde había al menos 350 invitados, la pareja dio el "Sí acepto" tras tres años de noviazgo. Aunque el intérprete de 'Tomando cerveza' había dicho durante una entrevista en 'La Red' que su boda con la joven iba a ser algo muy familiar, luego del compromiso muchos pidieron asistir.

Por tal razón, el cantante hizo un cambio de planes e invitó a varias personas a la ceremonia en Pereira, ciudad natal de Jhonny Rivera. "La capilla se va a decorar muy bonita, es una boda por la iglesia. La idea es que lleguen a la iglesia todos los que nos quieran acompañar, están invitados todos a la ceremonia. Y de ahí, nos vamos en caravana para la fiesta", expresó el artista en su momento. Luego de que se conoció el lugar de la ceremonia varios seguidores del artista y habitantes del corregimiento de Arabia salieron a las calles a felicitar a Rivera por su boda.



En sus redes sociales, Jhonny Rivera compartió un video de su primer baile como esposo de Jenny. En la grabación, se ve a la tierna pareja en la pista de baile mientras Andy Rivera, hijo del cantante, interpreta 'Algo que se quede' de Grupo Niche. El video recibió varios comentarios halagando a la pareja y a Andy por su interpretación: "Lo más especial y bello del momento es ver y escuchar a @andyrivera cantarle a su papá esa bella canción 😢😍😢😍", "¡Que viva el amor! Sin importar la diferencia de edad, ni lo que piense la gente ❤️", "El matrimonio muy lindo y todo,pero que @andyrivera le cantara a su padre y a su esposa es todooooooo❤️", "¡Divinossssss! Merecen ser felices para toda la vida ❤️😍" y muchos más.



¿Dónde será la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López?

Jhonny Rivera y Jenny López han sido completamente transparentes con sus seguidores al hablar de su luna de miel, incluso antes de la boda. En diferentes transmisiones y declaraciones públicas, ambos contaron que, tras su matrimonio, emprenderán un viaje largo y especial que recorrerá varios destinos exóticos alrededor del mundo, un sueño que habían planeado juntos desde hace tiempo.

Según contaron, la primera parada será en las Maldivas, un destino que describieron como perfecto para descansar después de los preparativos y la intensidad emocional de su boda. Allí esperan desconectarse y disfrutar de un entorno paradisíaco, algo que la pareja confirmó en un live en redes sociales mientras hablaban de lo que significaba este nuevo capítulo para ellos. Después de este inicio tranquilo, viajarán a Kenia, donde realizarán un safari y cumplirán el anhelo que ambos compartían de ver de cerca la fauna africana y vivir una experiencia completamente diferente a lo que han conocido en otros viajes. Rivera comentó que este punto del recorrido es uno de los que más ilusión les hace, porque conecta aventura, naturaleza y la posibilidad de crear recuerdos únicos.

El itinerario también incluye una parada en Dubái, ciudad que mencionaron como parte fundamental del viaje debido a su mezcla de lujo, arquitectura futurista y actividades exclusivas que querían experimentar juntos. Para la pareja, este destino representa una oportunidad de disfrutar algo más urbano y moderno, en contraste con las experiencias naturales de las otras paradas. Finalmente, también hablaron de Capadocia, en Turquía, un lugar que ambos consideran mágico por sus paisajes y la famosa experiencia de volar en globo aerostático. Aunque aclararon que este destino depende de su agenda y del tiempo disponible, forma parte del plan inicial y es uno de los puntos que más curiosidad despierta entre sus seguidores.

