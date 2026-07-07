Todo sobre el regreso de Soy Luna a Colombia y su nueva temporada: fecha de estreno y del concierto

El fenómeno que marcó a toda una generación está de regreso. Tras una década de espera desde su último gran espectáculo en vivo, el elenco original de la exitosa serie de Disney Channel ha confirmado su retorno a los escenarios con 'Soy Luna Tour, El Último Show', una gira que promete ser el evento juvenil del año en Latinoamérica. Para los fanáticos colombianos, la espera terminó: el brillo de los patines y las canciones que conquistaron corazones volverán a iluminar la capital del país en una noche que promete ser inolvidable.



¿Cuándo será el concierto de Soy Luna en Colombia?

La noticia que miles de seguidores esperaban se ha materializado. El concierto de Soy Luna en Colombia se llevará a cabo el próximo 27 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Este recinto, conocido por albergar los eventos más importantes de la industria musical, será el escenario donde Karol Sevilla y compañía se reencontrarán con su público colombiano en un espectáculo de primer nivel.

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Para quienes no quieran quedarse fuera de esta celebración, la organización ha confirmado que la venta general de boletería inició el martes 7 de julio de 2026 a partir de las 10:00 a. m.. Las entradas podrán ser adquiridas exclusivamente a través de la plataforma oficial Tuboleta.com. Aunque los precios específicos por localidad se revelarán al momento de la apertura de la venta, se espera una alta demanda, siguiendo la tendencia de otros países de la región donde la preventa ha causado furor.



¿Cómo será la nueva ira de Soy Luna?

Este tour no es solo una serie de conciertos; es una experiencia inmersiva diseñada para celebrar una década de legado musical y emocional. La producción, que está a cargo de Golden Peak Live Entertainment, asegura un despliegue técnico y artístico impresionante, con coreografías renovadas, juegos de luces de última generación y momentos interactivos que permitirán a los fans sentirse dentro del universo de la serie.

El elenco que encabezará esta gira incluye a los protagonistas originales: Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, quienes estarán acompañados por un cuerpo de baile de élite. El repertorio ha sido cuidadosamente seleccionado para equilibrar la nostalgia y la novedad, incluyendo los grandes éxitos de las primeras temporadas y, por primera vez en vivo, los temas de la nueva entrega.



Además de Colombia, la gira 'Soy Luna Tour, El Último Show' recorrerá las ciudades más importantes de la región, reafirmando su impacto internacional. Entre las paradas confirmadas se encuentran:



Argentina: Buenos Aires y Córdoba.

Buenos Aires y Córdoba. México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Perú: Lima (donde se presentarán el 20 de noviembre en el Arena 1 Park).

Lima (donde se presentarán el 20 de noviembre en el Arena 1 Park). Chile: Santiago.

Santiago. Ecuador: Guayaquil y Quito.

Guayaquil y Quito. Bolivia: Santa Cruz de la Sierra y La Paz.

Santa Cruz de la Sierra y La Paz. Uruguay: Montevideo.

Montevideo. Costa Rica: San José.

San José. República Dominicana: Santo Domingo.

La nueva temporada de Soy Luna en Disney+

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento de 'Soy Luna: Volver a Rodar', la cuarta temporada de la serie que se estrenará exclusivamente en Disney+ el próximo 24 de julio de 2026. Esta nueva entrega contará con 12 episodios que abrirán un capítulo inédito en la vida de los personajes.



La trama de esta temporada arranca con un giro dramático: tras un misterioso accidente que la alejó de las pistas, Luna Valente debe encontrar la fuerza para volver a su querido Jam & Roller. Sin embargo, el camino no será sencillo; un villano oculto intentará complicar su regreso, mientras viejas heridas sentimentales se reabren. Los fans podrán disfrutar nuevamente del icónico triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón, una dinámica que será explorada en el nuevo sencillo musical titulado “De Ti Me Enamoré”, una balada pop romántica que ya está disponible en plataformas digitales.

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El elenco original se verá reforzado con nuevas incorporaciones y personajes como Azul Schultz (interpretada por Magalí Altamirano) y Lola Dons (Dolores Moriondo), bajo la dirección de Martín Sabán y el guion de Marina Efron. Además, el 8 de julio se lanzará el álbum completo de la temporada, combinando temas inéditos con reversiones modernas de clásicos que alcanzaron certificaciones de multiplatino en años anteriores.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co