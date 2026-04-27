Así es el Alternativa Film Festival que se celebra por primera vez en Medellín: películas nominadas

El Alternativa Film Festival realiza en 2026 su primera edición en Medellín. El encuentro se desarrolla del 21 al 30 de abril y corresponde a la tercera versión del festival, luego de celebrarse en Kazajistán e Indonesia. La sede cambia en cada edición y en esta ocasión la escogida fue una ciudad latinoamericana, lo que marca el primer paso del evento por esta región del mundo.



¿Qué es el Alternativa Film Festival?

El festival nació como una iniciativa internacional centrada en la exhibición de producciones cinematográficas provenientes de Asia y América Latina, con énfasis en relatos vinculados a temas sociales. La selección oficial está compuesta por 30 producciones: 15 largometrajes y 15 cortometrajes, escogidos entre más de 1.800 obras postuladas desde distintos países. Las funciones se realizan en espacios culturales de la ciudad y el acceso es gratuito, con inscripción previa, lo que amplía el alcance del evento entre públicos diversos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Liza Surganova, directora del Alternativa Film Festival, explicó en Noticias Caracol que "nosotros nos enfocamos en películas que tengan un impacto social, películas que hablen de cuestiones sociales importantes o que hablen de una representación cultural de ciertos grupos. Nosotros le llamamos a esto el potencial de transformar algo. Buscamos películas que cambien o modifiquen la forma en la que vemos el mundo y también la forma en la que nos tratamos los unos a los otros. Queremos visibilizar cosas que no tienen visibilidad o que no son notadas y ponerlas en el centro de la discusión. Y de esta manera estamos buscando apoyar a películas que tengan un impacto positivo en la sociedad".

Natalia Reyes y Liza Surganova en el primer día del Alternativa Film Festival 2026 en Medellín - TocTalk Comunicaciones

Liza reveló que fue una película latina quien la inspiró a crear el Alternativa Film Festival: "Se llama 'Radical' y se estrenó en 2023. Esta es una historia real de un maestro que llega a un pequeño pueblo muy pobre, cercano a la frontera entre Estados Unidos y México. Él llega a esta escuela rural y encuentra a un montón de niños aburridos que están metidos en las drogas. Todos en viviendo en pobreza extrema, no están interesados en la educación y él comienza a hacer un cambio en el proceso educativo. Comienza a inspirar a estos muchachos para que quieran ir a la universidad y cambiar sus vidas. Esto es una historia real sobre un señor en México y es un es una película que lo retrata de una forma muy hermosa".



Agregó: "Yo me sentí muy inspirada por por la película, por el personaje mismo. Y a pesar de que es un tema duro, es un tema difícil, que es la realidad, también lo hace con una actitud positiva, con cierto humor, con una mirada muy especial en la cual no todo es terrible, no todo es trágico, sino que también nos da esperanza".



Una de las características del Alternativa Film Festival es la organización de su programación a partir de tres ejes temáticos: territorio, familia e identidad. Estas líneas sirven como marco para agrupar los cortometrajes y orientar la lectura del conjunto de películas. De esta manera, el festival propone un recorrido por historias que abordan migración, memoria, vínculos sociales y relaciones con el entorno, sin recurrir a un enfoque único ni a una narrativa homogénea.



Películas nominadas en el Alternativa Film Festival

En la competencia oficial de largometrajes participan producciones de 17 países y en 21 idiomas. La lista incluye títulos como 9-Month Contract, A Useful Ghost, Becoming, Belén, Brigitte Planeta B, Cactus Pears, Cutting Through Rocks, Piedras preciosas, Lost Land, Only Heaven Knows, Queer as Punk, Runa Simi, The Condor Daughter, The Nature of Invisible Things y The Reserve. Estas obras conforman el núcleo del festival y se proyectan a lo largo de los diez días del evento.

Publicidad

Colombia tiene presencia en esta edición con dos largometrajes en competencia. Uno de ellos es 'Brigitte: planeta B', un documental dirigido por Santiago Posada que sigue la trayectoria de la científica Brigitte Baptiste. La otra producción nacional es 'Piedras Preciosas', ópera prima del director antioqueño Simón Vélez, que aborda la historia de un migrante colombiano que regresa al país tras varios años en el exterior. Ambas películas hacen parte de la programación central y cuentan con funciones y espacios de conversación posteriores.



"Es una película muy entrañable": Brigitte Baptiste sobre Brigitte: planeta B

Noticias Caracol habló con Brigitte Baptiste sobre el mensaje de esta película. "Es una invitación a conversar acerca de la relación entre la ciencia y las cosas que hacemos como personas en el mundo. La biodiversidad nos enseña precisamente que la vida se manifiesta de maneras tremendamente distintas y que continuamente está buscando innovar, continuamente está buscando eh expresarse creativamente. Eso en el contexto de lo humano sigue funcionando dentro de la cultura y dentro de nuestras búsquedas como personas, de ser únicas y de disfrutar la vida".

"A mí me encanta que vean la película con la mente dispuesta y el corazón dispuesto a sorprenderse, porque no es una película ni muy científica ni es una película para justificar nada en términos de las elecciones de las personas. No es una película de la comunidad LGBTIQ, es una película muy entrañable, incluso familiar", expresó Baptiste.

Publicidad

En cuanto a los cortometrajes, 15 títulos integran la competencia en este formato. Estas obras se distribuyen según los ejes temáticos definidos por el festival. Entre ellos se encuentran producciones que retratan experiencias de migración, relaciones familiares atravesadas por la distancia y procesos de construcción de identidad en contextos sociales específicos. Seis de estos cortos corresponden a realizadores colombianos, lo que representa una participación significativa dentro de la selección general.

El festival también cuenta con un jurado internacional encargado de evaluar las películas y otorgar los reconocimientos. La presidencia del jurado de largometrajes está a cargo de la actriz colombiana Natalia Reyes, acompañada por profesionales provenientes de distintos países y trayectorias. En el caso de los cortometrajes, el comité evaluador está conformado por productores y críticos vinculados a festivales y medios especializados.

Además de las proyecciones, el Alternativa Film Festival desarrolla espacios de encuentro para profesionales del sector audiovisual bajo el nombre de Industry Days. Estas actividades se realizan en la etapa final del evento y se enfocan en temas como coproducción, circulación de contenidos y formación. Aunque este componente está dirigido a cineastas y gestores culturales, hace parte del mismo esquema que combina exhibición, discusión y análisis.

Con su llegada a Medellín, el Alternativa Film Festival se integra a la agenda cultural de la ciudad durante diez días. La selección de películas, la organización temática y el acceso abierto definen esta primera edición en Colombia. Más allá de la competencia, el evento plantea un espacio de encuentro alrededor del cine como herramienta para narrar realidades sociales desde distintos contextos geográficos y culturales.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL