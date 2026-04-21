Karol G anuncia las ciudades y fechas de su gira ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’: ¿cuáles son?

La reconocida cantante colombiana Karol G publicó los lugares y fechas en los que dará conciertos en el marco de su gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, que recorrerá varias ciudades del mundo. El anuncio se da solo dos días después que la artista revelara en su último show en Coachella a sus fanáticos de todo el mundo que haría una gira mundial. La expectativa pronto se encendió entre sus seguidores que podrán verla en los escenarios desde mediados de 2026 e inicios de 2027. Entre los destinos, Karol G visitará una ciudad de Colombia.



El anuncio vino acompañado por un video en el que 'La Bichota' empaca en un camión distintos elementos como un oso de peluche, congas y más equipaje al ritmo de 'Si Antes Te Hubiera Conocido'.



Una gira global con sello latino

El anuncio se dio a conocer a través de sus redes sociales, con una imagen colorida en la que destaca el planeta Tierra, atravesado por una guacamaya tricolor y acompañado del mensaje “Tropitour”. La estética refuerza la idea de un tour que celebra sus raíces y la conexión global de su música.

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Según el cartel oficial, la gira arrancará el 24 de julio de 2026 en Chicago y pasará por ciudades clave de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, Miami y Las Vegas. También incluye paradas en Toronto (Canadá) y varias ciudades europeas como Milán, Ámsterdam, París, Madrid y Londres.



Latinoamérica, protagonista del Tropitour

Uno de los puntos más destacados es el paso de la artista por Latinoamérica. La gira contempla conciertos en:

Lima (Perú) : 22 de enero de 2027

: 22 de enero de 2027 Santiago (Chile) : 27 de enero de 2027

: 27 de enero de 2027 Buenos Aires (Argentina) : 7 de febrero de 2027

: 7 de febrero de 2027 São Paulo (Brasil) : 12 de febrero de 2027

: 12 de febrero de 2027 Santo Domingo (República Dominicana): 19 de febrero de 2027

En Colombia, su país natal, el tour hará una parada especial el 4 de diciembre de 2026 en Bogotá, en el estadio El Campín, uno de los shows más esperados por sus fanáticos. La empresa Ticketmaster será la autorizada para vender boletería en la capital.



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El afiche también deja ver que “más ciudades serán anunciadas pronto”, lo que sugiere que la gira podría ampliarse aún más en los próximos meses. Sobre todo, habría expectativa por el evento que puede haber en Medellín, ciudad natal de 'La Bichota'. Cabe recordar que en su última gira, la ciudad de la eterna primavera fue escenario de 'Mañana Será Bonito Fest'.

Paula Rozo

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