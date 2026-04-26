¿De qué murió el ícono del pop Michael Jackson? Esto dice el informe forense

Han pasado casi 17 años desde la muerte de Michael Jackson, pero su legado sigue vivo en la memoria de sus fanáticos a través de su música y su impacto en la cultura global.



¿De qué murió Michael Jackson?

De acuerdo con el informe oficial del forense del condado de Los Ángeles, Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a causa de una “intoxicación aguda por propofol”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este dictamen también estableció que la muerte fue un homicidio, una conclusión que generó en su momento un amplio debate. Según el reporte, el anestésico propofol y el sedante lorazepam fueron los principales fármacos responsables de su fallecimiento.

El propofol es un medicamento utilizado como anestésico general en cirugías y procedimientos de diagnóstico, administrado por vía intravenosa en entornos clínicos controlados. Su función principal es inducir y mantener la inconsciencia del paciente.



Sin embargo, expertos coinciden en que su uso fuera de un hospital representa un alto riesgo. De acuerdo con la Clinica Mayo, una dosis incorrecta es crítica porque el propofol puede detener la respiración o el corazón en cuestión de segundos al deprimir el sistema nervioso.



Al tener un margen de seguridad tan estrecho, cualquier exceso puede provocar un colapso cardiovascular o fallos orgánicos mortales si no se cuenta con equipo de reanimación inmediato.

Publicidad

A esta sustancia se sumaron otros sedantes presentes en el organismo del artista, como lorazepam, midazolam y diazepam, todos pertenecientes a la familia de las benzodiacepinas. Estas actúan deprimiendo el sistema nervioso central, lo que puede provocar una disminución de la respiración y otras funciones vitales.

Por esto, especialistas señalan que el problema no fue únicamente en las dosis individuales, sino en la mezcla de sustancias. La farmacéutica Lois Parker calificó, en su momento, la combinación como “impactante” y explicó que “normalmente, no se ve a nadie tomando todas esas sustancias combinadas a menos que esté abusando de ellas de alguna manera”.



El tratamiento médico antes de morir

El caso también puso el foco en el tratamiento médico que recibía Jackson en sus últimos días. Según documentos judiciales, su médico personal, Conrad Murray, le administraba propofol de manera regular para tratar el insomnio, una práctica que, según expertos, es altamente inusual fuera de un entorno hospitalario.

Publicidad

El propio Murray declaró que había estado suministrando el fármaco durante semanas mediante infusión intravenosa.

En las horas previas a su muerte, el cantante habría recibido una combinación de medicamentos que incluían diazepam (Valium), lorazepam (Ativan), midazolam (Versed) y propofol. Este conjunto de sustancias, acumulado en el organismo, generó un efecto depresor que terminó afectando su capacidad respiratoria.

Tras la muerte del artista, distintas agencias iniciaron investigaciones sobre las circunstancias del caso. Años después, Conrad Murray fue condenado por homicidio involuntario en relación con el fallecimiento del cantante.

Sin embargo, el propio médico defendió su inocencia, asegurando en entrevistas que fue un “chivo expiatorio” y que “no hizo nada malo”, afirmaciones que hasta el día de hoy, ha generado especulaciones por la opinión pública.

Publicidad

En entrevista telefónica con CNN en el año 2013, afirmó que “estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado” y que solo intentaba "ayudar a un amigo que me encontré en un estado devastado”.

Tras cumplir dos años en prisión el doctor Murray fue liberado.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co