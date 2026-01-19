Karol G y Feid terminaron su relación tras tres años juntos, según TMZ

La cantante colombiana Karol G y el artista urbano Feid habrían puesto fin a su relación sentimental después de cerca de tres años juntos. Así lo aseguró este lunes el portal estadounidense TMZ, que citó a fuentes cercanas a ambos músicos para informar que la ruptura se produjo de manera discreta hace algunos meses.

De acuerdo con el medio, personas del entorno de los artistas señalaron que la decisión fue tomada de forma amistosa y que, pese al final de la relación, mantienen una buena comunicación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la información.

TMZ indicó además que se comunicó con los representantes de Karol G y Feid para obtener una versión oficial, pero no había recibido respuesta al cierre de la publicación.



Así inició la relación entre Karol G y Feid

Los rumores sobre un posible romance entre Karol G y Feid comenzaron a circular en 2021, luego de que ambos trabajaran juntos en proyectos musicales y fueran vistos en repetidas ocasiones compartiendo en espacios privados y eventos de la industria. Aunque durante meses evitaron referirse directamente al tema, sus apariciones conjuntas y algunas interacciones en redes sociales alimentaron las especulaciones.

Fue solo en 2023 cuando Karol G confirmó en entrevistas que sostenía una relación con el cantante paisa. En esas declaraciones, la artista describió ese momento personal como una etapa de estabilidad y acompañamiento, sin entrar en mayores detalles sobre su vida privada. A partir de entonces, la pareja fue vista en conciertos, ceremonias de premiación y otros encuentros públicos, aunque siempre manteniendo un perfil relativamente reservado.

Durante ese periodo, también se hizo evidente el apoyo mutuo en sus respectivas carreras. Feid acompañó a Karol G en algunas fechas de gira, mientras que ella asistió a presentaciones del artista y a eventos relacionados con sus lanzamientos musicales. Sin embargo, ambos continuaron manejando sus proyectos de forma independiente.

Rumores ya indicaban que Karol G y Feid terminaron

Según TMZ, la ruptura se habría producido "hace algunos meses", lo que coincide con un periodo en el que seguidores notaron una disminución en las apariciones conjuntas y en las menciones indirectas que antes eran habituales.

Aunque ninguno de los dos eliminó publicaciones pasadas ni emitió comunicados, la ausencia de interacciones públicas volvió a despertar comentarios entre fanáticos y medios de entretenimiento.

En los últimos meses, tanto Karol G como Feid se han enfocado en sus agendas profesionales, con presentaciones, nuevos lanzamientos y compromisos internacionales. Ninguno ha hecho referencia directa a su situación sentimental, manteniendo la línea de discreción que caracterizó su relación desde el inicio.

Hasta ahora, la información conocida proviene únicamente del reporte de TMZ, que asegura haber hablado con fuentes cercanas a los artistas. No existe, por el momento, un pronunciamiento oficial por parte de Karol G, Feid o sus equipos de trabajo que confirme o desmienta la ruptura.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co