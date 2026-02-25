La tercera temporada de El Reto 3X define a sus finalistas en el nuevo capítulo "Movimiento Extremo"

La tercera temporada de El Reto 3X Rexona Clinical By Desafío ha entrado en su fase más crítica. Tras superar extenuantes pruebas de resistencia y estrés en pareja, los 12 participantes restantes se enfrentan ahora a una nueva realidad: la competencia individual. En esta etapa, denominada Movimiento Extremo, la agilidad y el equilibrio serán los factores determinantes para asegurar un lugar en la final de El Desenlace.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Para esta exigente prueba, el escenario elegido es el Box Blanco, Box de Aire, un terreno que exige el máximo nivel de concentración. El circuito de aire representa uno de los mayores desafíos de la competencia. Rapelo, bicampeón de la competencia, señaló que estas pruebas demandan una gran atención y esfuerzo mental.

Publicidad

Por su parte, Madrid, reconocida como la "Reina del Aire", enfatizó la importancia de la preparación psicológica, sugiriendo a los retadores realizar una visualización mental exhaustiva del recorrido antes de iniciar la ejecución sin divulgar la estrategia dejando intrigados a sus oponentes.

Gracias a su desempeño superior en la prueba previa de Estrés Extremo, Laura y Juan obtuvieron el beneficio de organizar los enfrentamientos y elegir el orden de salida. Ambos competidores optaron por una estrategia de observación, decidiendo competir al final tras analizar el desempeño de sus rivales.

Publicidad

Bajo esta nueva organización, la categoría femenina se dividirá en dos frentes: Laura se medirá ante Valentina y Darlyn, mientras que Claudia y Luisa buscarán la clasificación frente a la Bicampeona Madrid. En la categoría masculina, Juan enfrentará a Marlon y Potro, y el tercer grupo será el de Kevin, Alejandro y Rapelo.

Solo cuatro competidores, dos hombres y dos mujeres obtendrán el pase directo a la última prueba de la temporada. Los ganadores de esta prueba no solo asegurarán su prestigio como finalistas, sino que mantendrán viva la posibilidad de alcanzar el gran premio de 30 millones de pesos.

¿Quiere conocer quiénes lograron dominar las alturas y quiénes se quedaron a un paso de la clasificación? No se pierda el capítulo completo de "Movimiento Extremo" a través del canal de YouTube de Caracol Televisión.