Shakira es nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira nuevamente es noticia internacional y causante de un gran orgullo nacional. La cantante barranquillera ha sido incluida en el listado de nominados para hacer parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Este miércoles 25 de febrero el Salón de la Fama del Rock reveló el listado de artistas internacionales que, según consideran, podrían ser la incorporación de este 2026 a este exclusivo grupo de la música mundial. Entre los 18 artistas nominados, por primera vez aparece el nombre de una colombiana, la intérprete de 'Pies Descalzos'.



¿Quiénes son todos los nominados?

Este año el número de nominados aumentó con respecto a los años anteriores, en los que había 14 o 15 artistas opcionados. En esta ocasión, son 17 grandes artistas, algunos de ellos que ya han sido nominados en el pasado, pero que no han logrado ingresar al selecto grupo.

Estos son todos los nominados al Salón de la Fama este año:



The Black Crowes Jeff Buckley Mariah Carey Phil Collins Melissa Etheridge Lauryn Hill Billy Idol INXS Iron Maiden Joy Division / New Order New Edition Oasis P!nk Sade Shakira Luther Vandross Wu-Tang Clan

Este grupo de artistas abarca grandes décadas de la historia de la música y diferentes generaciones. Entre los artistas, Mariah Carey recibe una nominación por tercera ocasión seguida, pues ya fue nombrada en 2024 y 2025, al igual que la banda británica Oasis. Iron Maiden también repite por tercera ocasión ya que la banda estuvo nominada en 2021 y 2023; Joy Division / New Order aparecieron en 2023 y 2025.



The Black Crowes y Billy Idol reciben una nominación por segunda vez, luego de haber sido considerados también el año pasado y Sade también intentará llegar al Salón de la Fama del Rock por segunda vez, luego de haberlo intentado en 2024.



Shakira ahora se suma a este importante listado, siendo la primera colombiana en ser considerada para el Salón de la Fama del Rock. A considerar se puso su larga trayectoria artística de varias décadas, llegando al mercado mundial con sus discos y ahora su gran éxito con su álbum 'Las Mujeres Ya No Lloran', con el que desde el 2025 se embarcó en una gira mundial que ha marcado récords y agotado estadios en diferentes países.



¿Cómo se eligen los artistas que estarán en el Salón de la Fama del Rock?

Estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll no solo es cuestión de talento y reproducciones, a lo largo de los años se han establecido algunos requisitos claves que enmarcan a las verdaderas estrellas de rock. Uno de los principales es que el artista o grupo debe haber lanzado su primera grabación comercial al menos 25 años atrás, para este año, el límite está en producciones lanzadas en 1999.

Un grupo de expertos musicales, historiadores y periodistas eligen a los candidatos considerando la influencia musical, su innovación y el impacto que han tenido en la cultura del rock. Próximamente se llevará a cabo una votación entre más de 1.200 artistas, historiadores y personas de la industria de todo el mundo. Además, los fans pueden hacer su aporte votando en línea por su artista favorito.

Se espera que la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll sea revelada en abril de 2026 y que la ceremonia de incorporación sea a finales del año.

