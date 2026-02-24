Emotivo mensaje de Hilary Duff por la muerte de Robert Carradine, su papá en Lizzie McGuire

El mensaje de despedida de Hilary Duff tras la muerte del actor Robert Carradine ha conmovido a los seguidores de la recordada serie juvenil Lizzie McGuire, donde ambos interpretaron a padre e hija en la pantalla. La reacción de la actriz se convirtió en uno de los homenajes más emotivos luego de conocerse el fallecimiento del intérprete a los 71 años, confirmado por su familia a través de un comunicado.



Carradine, reconocido por dar vida a Sam McGuire en la producción televisiva, murió tras una larga lucha contra una enfermedad mental, según detallaron sus familiares, quienes destacaron que el actor enfrentó durante casi dos décadas un trastorno bipolar. La noticia impactó al mundo del entretenimiento y especialmente al elenco y seguidores de la serie que marcó a toda una generación.

Frente a este panorama, Duff decidió pronunciarse públicamente con un mensaje en su cuenta de Instagram que reflejó el vínculo cercano que construyó con el actor durante los años de grabación. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes junto a Carradine en el set de la serie y escribió un texto cargado de emoción, en el que recordó la calidez del ambiente familiar que se vivía durante el rodaje.

“Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanto cariño en la familia McGuire y siempre me sentí muy querido por mis padres en la pantalla. Les estaré eternamente agradecido por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo. Me duele el corazón por él, su familia y todos los que lo amaban”, expresó la protagonista de la popular producción juvenil.



Por su parte, Jake Thomas, quien dio vida a Matt McGuire, el hijo del personaje interpretado por Robert Carradine en la serie televisiva, también reaccionó con un emotivo mensaje tras conocerse la noticia. El actor señaló que tuvo la fortuna de compartir con Carradine durante gran parte de su vida y recordó con cariño la cercanía que construyeron tanto dentro como fuera del set.

“Era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces irritable, siempre un poco excéntrico”, escribió el actor de 36 años, destacando además su talento en distintas áreas, “Era un actor, músico y director talentoso. Pero, sobre todo, era parte de la familia”.

El actor agregó que conserva múltiples recuerdos compartidos a lo largo de los años, marcados por aprendizajes y momentos significativos. “Tengo muchos buenos recuerdos de haber estado con él y su familia a lo largo de mi vida. Momentos buenos, momentos difíciles y muchas risas entre medias. Lo admiraba de niño. Y más tarde, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que, a sus ojos, hacía algo bien”.

Thomas cerró su mensaje con una despedida directa: “Mi corazón está con” la familia de Carradine. “Descansa en paz, Bobby. Te quiero”.

¿De qué falleció Robert Carradine?

Carradine interpretó al padre de Duff en pantalla, Sam, en la serie de Disney Channel y en The Lizzie McGuire Movie, entre 2001 y 2004, y también fue reconocido por su trabajo en producciones como Revenge of the Nerds, The Cowboys y Escape from LA.

Su familia confirmó que el actor murió tras una larga lucha contra una enfermedad mental y resaltó el proceso que enfrentó durante años: “Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia pueda arrojar luz y animar a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, escribieron.

Su hermano mayor, Keith Carradine, explicó a un medio estadounidense que Robert “luchó durante dos décadas contra el trastorno bipolar, que finalmente lo venció. No hay nada de qué avergonzarse —dijo—. Fue una enfermedad que lo venció, y quiero celebrar su lucha contra ella y celebrar su hermosa alma. Tenía un don inmenso y lo extrañaremos cada día. Nos consolará lo gracioso que podía ser, lo sabio, comprensivo y tolerante que era. Así era mi hermano pequeño”.

