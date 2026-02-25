Bad Bunny habría regresado con Gabriela Berlingeri: estas son las primeras pruebas

Siguen creciendo los rumores sobre la posible reconciliación entre Bad Bunny y su exnovia Gabriela Berlingeri. Luego de su espectacular show en el Super Bowl, el cantante puertorriqueño ha sido captado con su expareja en diferentes lugares del mundo, lo que confirmaría que están nuevamente juntos.



Las situaciones que confirman relación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

La misma Gabriela, de 32 años, confirmó que estuvo en el Super Bowl presenciando el concierto de Benito. Después de esto, ambos fueron vistos en Buenos Aires, Argentina, en lo que habría sido una cena anticipada por San Valentín. Esta fue el primer evento que encendió los rumores de una reconciliación.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Benito fue captado saliendo del restaurante por The Grosby Group utilizando sudadera azul, cubrebocas y gafas oscuras, mientras interactuaba con algunos fans. Gabriela, por su parte, mantuvo un perfil discreto caminando detrás de él y subiendo directamente al vehículo que los esperaba.

Bad Bunny junto a Gabriela en Brasil pic.twitter.com/RbLYPwxuFJ — Indie 505 (@Indie5051) February 19, 2026

Una situación similar ocurrió días más tarde en un restaurante de Sao Paulo, Brasil. Benito y Gabriela salieron tras una cena y fueron captados por fanáticos del puertorriqueño y fotógrafos. Las salidas de la pareja coinciden también con los viajes que el artista está realizando para cumplir con las fechas de su gira Debí Tirar Más Fotos.



La más reciente actualización de Bad Bunny y Gabriela juntos llegó precisamente desde Australia, donde el puertorriqueño tiene programados conciertos los días 28 de febrero y 1 de marzo. Nuevas imágenes y videos del cantante han mostrado que ya llegó a ese país y que lo hizo en compañía de Berlingeri, con quien fue captado disfrutando una día de playa.



Las imágenes los muestran sentados en la arena, hablando y muy sonrientes, mientras ella luce con un bikini marrón y él con una sudadera y pantalones cortos. Cubría su rostro con una gorra y unas gafas de sol. Luego de disfrutar del agua, se les vio desayunando junto a un grupo de amigos en Darlinghurst, y después se dirigieron a Bondi, donde vieron a Gabriela mirando vidrieras en una boutique de ropa de playa, antes de dirigirse a Tamarama.

Bad Bunny y Gabriela en Sydney-Australia 🇦🇺🐨❤️ pic.twitter.com/KCqL6YiYvT — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) February 24, 2026

Publicidad

¿Quién es Gabriela Berlingeri?

El nombre de Gabriela Berlingeri no es desconocido por los seguidores de Bad Bunny, ella fue la novia del cantante puertorriqueño que lo acompañó en sus primeros pasos a la fama. Estuvieron juntos entre 2017 y 2022, siendo una de las relaciones amorosas más populares del mundo de las celebridades.

A pesar de haber compartido importantes momentos juntos e incluso haber despertado rumores de un compromiso, la relación se acabó en 2022, luego de que el cantante fuera visto besando a otra mujer en un club de Puerto Rico. Nunca hubo un anuncio formal, pero ambos siguieron caminos separados y en 2023 él empezó a ser vinculado con la modelo Kendall Jenner.

Publicidad

La también puertorriqueña es modelo, influencer y empresaria. Más allá de lo sentimental, Gabriela ha tenido un rol creativo en la carrera de Benito participando en la canción 'En casita' durante la cuarentena de 2020, lo fotografió para la portada de la revista Rolling Stone dedicada al cantante y protagonizó el video musical de 'Tití me preguntó', donde aparece vestida de novia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL