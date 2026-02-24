Katherine Short, hija del actor Martin Short, falleció a los 42 años: esto se sabe

La familia del actor y comediante estadounidense Martin Short enfrenta un difícil momento, luego de que se confirmara que Katherin Short, hija mayor del famoso, fue encontrada sin vida en su domicilio en Hollywood Hills. La mujer de 42 años habría acabado con su vida.



¿Qué se sabe sobre la muerte de la hija de Martin Short?

La noticia del fallecimiento la dio a conocer este martes 24 de febrero el medio estadounidense TMZ citando fuentes policiales que informaron que la mujer falleció por una herida de bala autoinflingida. Sin embargo, los hechos se presentaron el lunes 23 de febrero.

Según los primeros reportes de las autoridades, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y personal del departamento de bomberos atendieron una llamada de emergencia que recibieron desde Hollywood Hills. Lo uniformados llegaron al lugar sobre las 6:40 de la tarde y encontraron a Katherine Short sin vida.

A través de USA Today, el representante del comediante y actor confirmó esta desalentadora noticia y solicitó privacidad para Martin y su familia. "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada por esta pérdida y solicita privacidad en este momento. Katherine era querida por todos y será recordada por la luz y la alegría que trajo al mundo”.



¿Quién era Katherine Short?

A diferencia de su padre, Katherine se había decantado por una vida alejada del ojo público y las cámaras, aunque eventualmente acompañaba a su padre a eventos públicos. La mujer se graduó de psicología y estudios de género y sexualidad en la Universidad de Nueva York en 2006 y años después obtuvo su maestría en trabajo social en la Universidad del Sur de California (USC).



Se desempeñaba como trabajadora social en Los Ángeles. A lo largo de los últimos años estuvo vinculada a Bring Change to Mind, una organización cofundada por Glenn Close que está dedicada a eliminar la discriminación en torno a las enfermedades mentales



Katherine Short era hija adoptiva de Martin Short y de su esposa por 30 años, la actriz Nancy Dolman. Después de adoptar a Katherine, la pareja tuvo otros dos hijos, Oliver y Henry. Dolman falleció en 2010 a causa de un cáncer de ovario.

Martin Short, por su parte, tiene una carrera de décadas en el cine y la televisión, siendo 'Only Murders in the Building',en la que co-protagoniza con Selena Gómez, una de las más conocidas en el momento. Tras la muerte de su esposa, en diversas entrevistas, el actor ha reconocido que no ha sido fácil superar su partida.

"Nancy me dijo una vez: ‘No quiero un funeral ni un homenaje. Haz una fiesta, o no’. Estaba tan irritada por estar perdiendo esta batalla que no quería ni pensarlo. Así que simplemente seguí sus deseos. Fuimos, hicimos una fiesta con unos 30 amigos cercanos y familiares. Ella fue incinerada. Los niños y yo subimos a un bote, esparcimos las cenizas en el agua y nos sumergimos en ellas", señaló en 2014 para The Meredith Vieira Show.

