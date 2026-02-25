Influencer llamado 'Rey de los labios' murió tras presuntas complicaciones de procedimiento estético

En las redes sociales hay conmoción por la muerte del influencer Jordan James Parke, también conocido como 'The Lip King' o 'El rey de los labios'. El famoso falleció el pasado 18 de febrero en Londres y las autoridades presumen que la causa fueron complicaciones de un procedimiento estético.



¿Qué se sabe de su muerte?

Jordan James tenía 34 años cuando fue declarado muerto por las autoridades el pasado de 18 de febrero, luego de que el Servicio de Ambulancias de Londres atendiera una llamada de emergencia sobre un hombre inconsciente en una habitación de hotel en el distrito financiero de Canary Wharf.

Al llegar al sitio, según el comunicado de la Policía Metropolitana, los paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre en el sitio.

Las autoridades abrieron una investigación para determinar las causas de la muerte. Tras conocerse que se trataba de 'El rey de los labios' y que recientemente se había sometido a un nuevo procedimiento cosmético, empezaron a analizar si esto podría estar relacionado con su fallecimiento.



En medio de esa investigación, un hombre de 43 años y una mujer de 52 fueron arrestados el viernes 20 de febrero bajo la sospecha de un homicidio involuntario. Sin embargo, poco tiempo después se les dio libertad bajo fianza mientras las autoridades siguen analizando la situación para determinar lo ocurrido con el famoso.



Se conoció que el reciente procedimiento al que se sometió el hombre de 34 años fue una inyección para levantamiento de glúteos (BBL no quirúrgico).



¿Quién era 'El rey de los labios'?

El creador de contenido británico había basado su fama en su exceso de procedimientos estéticos, muchos de ellos enfocados en el objetivo de parecerse a Kim Kardashian. Según reveló en diversas ocasiones, James inició con sus procedimientos a los 19 años, realizándose múltiples rinoplastias, implante de mentón, liposucción de cuello, bótox y rellenos en el rostro. En algún momento señaló haber invertido más de 150 mil dólares en cirugías.

Su historia llamó tanto la atención y ganó mucho más reconocimiento al participar en el programa estadounidense Botched, donde buscó corregir intervenciones anteriores. En ese momento causó polémica porque los cirujanos del programa se negaron a realizarle algunos procedimientos nuevos y le advirtieron sobre posibles complicaciones graves a futuro por el exceso de relleno labial, una característica que le dio el apodo de 'The Lip King'.

A pesar de esta advertencia, James siguió haciéndose procedimientos en los años siguientes. Ligó tanto su presencia a las cirugías plásticas que creó una clínica dirigida por él. Precisamente en 2024 fue noticia mundial por la muerte de una mujer que se realizó un levantamiento de glúteo (BBL) en este lugar. James fue arrestado por sospecha de homicidio involuntario, pero no fue acusado de cargos relacionados.

Shernelle, hermana del influenciador, escribió en sus redes sociales un mensaje confirmando el fallecimiento. “Nuestro hermoso, divertido y asombroso Jordan James Parke falleció el miércoles 18 de febrero de 2026. Como familia, estamos entumecidos, conmocionados y desconsolados”.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL