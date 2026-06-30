La vuelta al Mundial en 80 risas: estos son los presentadores, humoristas y ciudades que recorrerán

El ambiente de la Copa Mundial de Fútbol 2026 también llega a las pantallas de Caracol Televisión con el estreno de La vuelta al Mundial en 80 risas, producción que vuelve con nuevos recorridos, invitados y parejas de presentadores y humoristas que visitan varias de las sedes del certamen.



El programa se estrena este martes 30 de junio a las 8:00 p.m. por Caracol Televisión, llevando a los televidentes a un recorrido por Canadá, Estados Unidos y México, países anfitriones del Mundial de 2026.

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¿De qué trata La vuelta al Mundial en 80 risas?

En esta nueva edición, el formato mantiene su esencia al combinar el ambiente futbolero con el humor y las experiencias de viaje. A lo largo de los episodios, los diferentes equipos recorrerán ciudades sede del Mundial mientras enfrentan retos, conocen sitios emblemáticos y protagonizan situaciones cargadas de comedia.

Para este especial las duplas participarán de la siguiente manera:



Una de las parejas principales de esta temporada está conformada por Carolina Cruz y Don Jediondo, quienes pasarán por Houston y Dallas, en Estados Unidos.



La presentadora explicó que el recorrido estuvo marcado por experiencias similares a las que puede vivir cualquier turista, aunque con un enfoque completamente futbolero.

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"Con Don Jediondo siempre voy a tener nuevas aventuras y anécdotas diferentes. Vivimos experiencias que pueden tener muchos turistas en estas ciudades, pero ya con un tono muy futbolero. Tuvimos la oportunidad de hacer retos mundialistas con personas en cada ciudad, entonces yo creo que eso le va a dar un tono bien especial a La vuelta al Mundial en 80 risas".Por su parte, Don Jediondo mantuvo el estilo humorístico que lo caracteriza al describir su experiencia de viaje.

"Viajar con la Cruz es un viacrucis, pero con ella son todos misterios gloriosos. Es divertida, alegre, lleva medicinas para todos y, lo mejor, gasta almuerzo. Hicimos automovilismo, recorridos por los parques, e hicimos lo posible por volver sanos y salvos después de visitar pueblos del lejano oeste".

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Otra de las duplas que regresa está integrada por el chef Juan Diego Vanegas y Piroberta, quienes viajaron por Vancouver, en Canadá, y Seattle, en Estados Unidos.

Piroberta resumió la experiencia con una de sus habituales ocurrencias: "En esta experiencia de nuevo con Juandi me sentí como repartidor de pizza: lo olí, lo toqué, pero no le pude pegar ni un mordisquito". Mientras tanto, Juan Diego Vanegas destacó la conexión que genera su compañera con el público durante cada recorrido.

También vuelve la dupla conformada por Carolina Soto y Leo Cuervo, quienes recorrieron Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ambos compartieron anécdotas del viaje, entre ellas la experiencia de subir en globo aerostático y las actividades realizadas en Tequila, donde conocieron el proceso de elaboración de esta tradicional bebida y visitaron algunos de los escenarios mundialistas.

Las nuevas parejas de la temporada

Boyacoman participa nuevamente en esta edición y comparte recorrido con Diana Álvarez por Nueva York y Philadelphia.

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La presentadora aseguró que la experiencia estuvo llena de aprendizaje, buen humor y actividades que les permitieron conocer la historia de varios lugares mientras disfrutaban de diferentes recorridos.

Boyacoman, por su parte, resaltó las cualidades de su compañera y recordó especialmente su visita al gimnasio de Rocky Balboa como uno de los momentos más significativos del viaje.

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Entre las novedades del programa aparece una nueva pareja integrada por la exseñorita Colombia Sofía Osío y el comediante Juan Pablo Martínez, JP, quienes visitaron Los Ángeles y San Francisco.

JP calificó esta oportunidad como un importante reto profesional al compartir escenario con humoristas de amplia trayectoria, mientras que Sofía afirmó que esta producción representa su primera experiencia en televisión y una salida de su zona de confort. Ambos coincidieron en que la conexión entre los dos facilitó el desarrollo de las grabaciones.

Santiago Rodríguez vuelve como jefe de cabina del programa y destacó la capacidad de los colombianos para afrontar diferentes situaciones con humor.

Además, Juan Ignacio Velásquez, gerente de Programas de Entretenimiento de Caracol Televisión, reveló que cada episodio contará con invitados especiales relacionados con la historia de la Selección Colombia y los mundiales.

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Según explicó, durante la temporada aparecerán jugadores, técnicos y periodistas que compartirán historias detrás de cámaras, por lo que no será extraño encontrar en el avión a invitados como El Tino Asprilla, Fabián Vargas o Javier Hernández Bonnet.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co