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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Murió Waldo Urrego, leyenda del teatro, el cine y la televisión colombiana

Murió Waldo Urrego, leyenda del teatro, el cine y la televisión colombiana

La Secretaría de Cultura de Bogotá confirmó el fallecimiento de Waldo Urrego, artista que construyó una trayectoria de más de 60 años en el teatro, el cine y la televisión del país.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Murió Waldo Urrego, leyenda del teatro, el cine y la televisión colombiana
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El mundo de las artes escénicas en Colombia está de luto por la muerte de Waldo Urrego, actor, director, productor y escenógrafo que dedicó más de seis décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión. La noticia fue confirmada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que rindió homenaje a una de las figuras que dejó una amplia trayectoria en la actuación colombiana.

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A través de sus redes sociales, la entidad expresó su pesar por el fallecimiento del artista y destacó el legado que construyó a lo largo de su carrera.

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"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del actor Waldo Urrego, un artista que dedicó más de seis décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión colombiana". La Secretaría de Cultura agregó que "su talento y versatilidad quedaron plasmados en producciones que marcaron la memoria de diferentes generaciones, dejando una huella imborrable en la historia de las artes escénicas y audiovisuales de nuestro país".

Asimismo, envió un mensaje de condolencias a sus familiares, amigos y colegas, señalando que "su legado permanecerá vivo en cada personaje y en cada escenario".

Una trayectoria de más de 60 años

Waldo Urrego nació en Bogotá, aunque vivió parte de su infancia y juventud en Quibdó, donde decidió que dedicaría su vida a la actuación. Más adelante también residió en Manizales, Chaparral y Puerto Berrío antes de regresar a la capital del país para iniciar su camino en el teatro.

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Su carrera comenzó en 1962, cuando la televisión colombiana apenas llevaba algunos años de existencia. A los 17 años participó en el teleteatro dirigido por Bernardo Romero Lozano y posteriormente hizo parte de Una mirada imborrable, considerada la segunda telenovela realizada en Colombia.

Desde entonces desarrolló una trayectoria que lo llevó a interpretar numerosos personajes en teatro, cine y televisión, consolidándose especialmente por sus papeles antagónicos, recor dado por ser de los "mejores malos" .
Durante su carrera obtuvo importantes distinciones por su trabajo en la televisión colombiana.

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En 1990 recibió el Premio Simón Bolívar como mejor actor de reparto por su participación en La vorágine. Ese mismo año también obtuvo el Premio India Catalina como mejor actor de reparto gracias a su interpretación de Cuéllar en Amar y vivir.

Años más tarde, en 2022, recibió el Premio India Catalina como mejor actor principal por su participación en la telenovela 1977.

A lo largo de su trayectoria, Waldo Urrego también hizo parte de varias producciones emitidas por Caracol Televisión.

Entre ellas se encuentran Hasta que la plata nos separe, El cartel, El cartel 2, El Paseo, Bazurto y La mujer del presidente, producciones en las que interpretó diferentes personajes.

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Con su fallecimiento, la televisión, el teatro y el cine colombiano despiden a uno de los villanos más queridos. Su trabajo permanecerá en la memoria de quienes siguieron su carrera y de las producciones que hicieron parte de la historia de la televisión colombiana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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