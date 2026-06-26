En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTOS EN VENEZUELA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
CLAN DEL GOLFO
NATALIA VILLALBA
MUNDIAL 2026

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Final de A Otro Nivel 2026: así fue el momento en el que anunciaron los ganadores

Final de A Otro Nivel 2026: así fue el momento en el que anunciaron los ganadores

Este viernes se transmitió la gran final del programa musical A Otro Nivel. Así se vivió el momento en el que declararon a los ganadores de esta edición.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 26 de jun, 2026
Comparta en:
Final de A Otro Nivel 2026: así fue el momento en el que anunciaron los ganadores
Cola de Lagarto y The Beat Voice fueron los finalistas de A Otro Nivel 2026.
Caracol Televisión

Dos grupos llegaron a la gran final de A Otro Nivel y se disputaron el primer lugar este viernes 26 de junio. La decisión estuvo manos de los televidentes colombianos, quienes votarán por su equipo favorito para llevarse el gran premio: entre Cola de Lagarto y The Beat Voice.

The Beat Voice, conformado por los artistas Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, se ubicaron como los ganadores. Este grupo interpretó ante el público de La Solar, en su momento, una versión de 'Mientras me curo del cora', de Karol G, y tras el logro de Cola de Lagarto, se enfrentaron ante los jurados Kike Santander, Pipe Peláez y Gianmarco contra Colombian Crew, alcanzando su paso a la final.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Por su parte, Cola de Lagarto conformado por las artistas Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano, lograron consolidarse como uno de los favoritos de la temporada. El grupo femenino logró su paso a la final luego de conquistar al público antioqueño presentándose en el festival La Solar con la canción 'Todos me miran' y obtener el 56% de la votación total.

Últimas Noticias

Murió cantante de música popular: había sido sometido a intervención quirúrgica
ENTRETENIMIENTO

Murió cantante de música popular: había sido sometido a intervención quirúrgica

Shakira Dai Dai
ENTRETENIMIENTO

Shakira también presentó 'Dai Dai' en portugués: esto se sabe

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cantantes a Otro Nivel

Producciones Caracol

Realities Caracol

Cantantes colombianos

Publicidad

Publicidad

Publicidad