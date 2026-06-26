Final de A Otro Nivel 2026: así fue el momento en el que anunciaron los ganadores

Dos grupos llegaron a la gran final de A Otro Nivel y se disputaron el primer lugar este viernes 26 de junio. La decisión estuvo manos de los televidentes colombianos, quienes votarán por su equipo favorito para llevarse el gran premio: entre Cola de Lagarto y The Beat Voice.



The Beat Voice, conformado por los artistas Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo, se ubicaron como los ganadores . Este grupo interpretó ante el público de La Solar, en su momento, una versión de 'Mientras me curo del cora', de Karol G, y tras el logro de Cola de Lagarto, se enfrentaron ante los jurados Kike Santander, Pipe Peláez y Gianmarco contra Colombian Crew, alcanzando su paso a la final.

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Por su parte, Cola de Lagarto conformado por las artistas Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano, lograron consolidarse como uno de los favoritos de la temporada. El grupo femenino logró su paso a la final luego de conquistar al público antioqueño presentándose en el festival La Solar con la canción 'Todos me miran' y obtener el 56% de la votación total.