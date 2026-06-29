¿Una carta al cine? Película 'Minions y monstruos' y lo que hay que conocer antes de verla

El próximo 1 de julio se estrena la película 'Minions y monstruos', la tercera entrega de las pequeñas criaturas amarillas que siempre están en búsqueda de su malvado líder. El largometraje promete ser uno de los mejores filmes del año en el cine de animación. Además, esta cinta, dirigida por Pierre Coffin, nominado a los Premios Oscar y reconocido por dirigir las tres primeras películas de Mi Villano Favorito y la primera entrega de Minions, entrega lo que sería una carta al cine clásico con referencias que a los amantes del séptimo arte los dejará con la boca abierta. La producción de este largometraje está a cargo de Chris Meledandri, fundador y director ejecutivo de Illumination.



¿De qué trata la película 'Minions y monstruos'?

En su comunicado de prensa, Universal aseguró que, “tras el éxito mundial de Mi Villano Favorito 4, Illumination expande su universo animado con un nuevo capítulo protagonizado por los personajes más queridos de la franquicia. En esta ocasión, los Minions son el centro de una aventura tan disparatada como épica, en la que la fama, los errores y una inesperada amenaza monstruosa desencadenarán una cadena de acontecimientos que pondrá al mundo entero patas arriba”.

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La película de 'Minions y monstruos', dice Universal, es “una historia desenfrenada y completamente alocada. 'Minions & Monstruos' muestra cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo y terminaron desatando monstruos sobre el mundo, por lo que deberán unir fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos provocaron. Más de una década después de su creación, estos icónicos personajes siguen conquistando al público de todas las edades y han sido clave para que las franquicias Mi Villano Favorito y Minions acumulen más de 5.600 millones de dólares en la taquilla mundial”.

La película 'Minions y monstruos' se podrá ver en todas las salas de Cine Colombia del país, además de las demás empresas exhibidoras de cine en Colombia.



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¿Quién creó a Los Minions?

Los Minions fueron creados por los cineastas franceses Pierre Coffin y Chris Renaud durante el desarrollo de Mi villano favorito (Despicable Me), estrenada en 2010 por Illumination Entertainment y Universal Pictures. Los creadores buscaban personajes secundarios que ayudaran al villano Gru en sus planes, pero que al mismo tiempo fueran divertidos, ingenuos y capaces de conectar con el público de todas las edades. Tras varios diseños iniciales, surgieron estas pequeñas criaturas amarillas de forma cilíndrica, con gafas protectoras, overoles azules y un lenguaje propio compuesto por palabras de distintos idiomas.

Desde su primera aparición, los Minions se robaron la atención de los espectadores gracias a su humor físico, sus travesuras y su personalidad entrañable. Aunque originalmente eran personajes de apoyo, su popularidad creció rápidamente y se convirtieron en el principal atractivo de la franquicia. Su imagen comenzó a aparecer en juguetes, ropa, videojuegos, campañas publicitarias y todo tipo de productos licenciados alrededor del mundo.

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El fenómeno alcanzó un nuevo nivel con el estreno de Minions (2015), una película centrada exclusivamente en ellos que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine animado. Su impacto trascendió la pantalla grande y los transformó en auténticos íconos de la cultura popular, reconocibles por personas de diferentes generaciones y países. Hoy, los Minions son considerados uno de los personajes animados más exitosos y rentables del siglo XXI.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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