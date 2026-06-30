Karol G sorprende como invitada en concierto de Rosalía y se "confiesa" verdades de un ex

El primer concierto del 'LUX Tour' de Rosalía en Los Ángeles dejó a los fanáticos un momento único y transformador para la industria musical. La invitada sorpresa al 'confesionario' del show fue nada menos que Karol G, una artista con la que por años se ha dicho que la española sostenía una rivalidad.

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La reunión de ambas artistas del género urbano no solo desarmó los rumores de todos estos años, sino que también demostró que entre las dos existe un aprecio y admiración mutuo. Además, la interacción dejó interesantes declaraciones de la Bichota sobre una relación amorosa del pasado.



¿Qué dijo Karol G en concierto de Rosalía?

"¡Única e inigualable, La Bichota! ¡Un fuerte aplauso para Karol G!", expresó Rosalía sobre el escenario para dar el ingreso a la colombiana, cosa que causó furor entre el público del Kia Forum de Los Ángeles. Ambas cantantes se fundieron en un profundo abrazo mientras el público no paraba de aplaudir y ovacionar.

Como es costumbre en los conciertos de Rosalía en esta gira, la artista suele tener invitados en medio del espectáculo para un improvisado 'confesionario' en el que la española escucha lo que la persona lleva en su corazón. En medio de esa actividad, las dos revelaron que esa fue la primera vez que interactuaron realmente, aunque anteriormente se habían visto.



"Nosotras nos conocimos hace unos años, que nos saludamos de 'hola y adiós', rapidísimo, pero aquí esto es otro nivel de amistad", expresó la española al llevar a la colombiana al confesionario.



Para empezar la actividad, Karol G decidió confesarle a Rosalía detalles de una mala experiencia amorosa. "Te voy a confesar algo. Estuve en una relación en la que a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo", contó la colombiana y su colega reaccionó sorprendida: "Qué extraño, porque ¿quién no querría pasar esa fecha con su pareja?".

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Karol G detalló que al principio de la relación a ella también le pareció extraño, pero con el paso de los años empezó a normalizarlo y siempre sabía que cuando se acercaba esa fecha especial, esa persona empezaba a sacar excusas para no estar juntos. "En el último cumpleaños, nos íbamos de viaje. Ya estábamos con las maletas en el aeropuerto, lo íbamos a celebrar en otra parte del mundo, pero en el aeropuerto, en la sala de espera me dejó. Yo sé que te han pasado cosas, pero no te han dejado en la sala de espera de un aeropuerto".

Karol G talks about a relationship in which her partner did not like celebrating his birthday with her and, every year, found an excuse to avoid spending that date with her. She shares this during a confession at the Confessionario of the LUX TOUR tonight in California.



“What a… pic.twitter.com/IQSTXQLJ5n — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) June 30, 2026

La confesión de la Bichota sorprendió bastante a Rosalía, quien calificó el acto de esta persona como "imperdonable". Karol G agregó que ese día entendió que todo debía terminar, "me bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo".

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Con la confesión de Karol G, Rosalía le comentó que en España a una persona que se comporta de esa manera le dicen: "vaya perla", lo que le dio paso al éxito de la española 'La Perla' en el espectáculo. "Vamos a celebrar más y mejor que tes deshiciste de esa perla. Gracias, Carolina, eres la mejor".

Las palabras de Karol G, por supuesto, han despertado todo tipo de teorías y preguntas en las redes sociales, donde sus seguidores tratan de descubrir de qué ex habló en el show. Aunque hace poco la colombiana terminó su relación con Feid, muchos descartan que la Bichota estuviera hablando de él. La principal prueba que confirmaría que se trataba de Anuel AA es que la pareja terminó por fechas cercanas al cumpleaños de la paisa y, además, que luego Karol G presentó el álbum musical 'KG0516', con el nombre de un vuelo y con temas como 'El barco' y '200 copas'.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co