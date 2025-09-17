Los colombianos que brillan en las nominaciones a los Latin Grammy 2025

La música colombiana vuelve a ser protagonista en los Latin Grammy 2025, con una presencia diversa que va desde el pop y lo urbano hasta los sonidos tropicales y el vallenato. Este año, nombres consolidados y nuevas apuestas se abren camino en una lista que refleja la riqueza cultural del país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La primera en destacar es Karol G, quien, aunque no alcanzó nominaciones por su álbum Tropicoqueta, logró tres menciones con Si Antes Te Hubiera Conocido, tema que se convirtió en uno de los grandes éxitos del año. La “Bichota” compite en categorías centrales como Grabación del Año, Canción del Año y Canción Tropical, reafirmando su posición como referente global de la música latina.

Pero la sorpresa para Colombia llegó de la mano de Andrés Cepeda. Su álbum Bogotá y los sencillos que lo componen alcanzaron también tres nominaciones: Canción del Año, Álbum Pop Tradicional y Canción Pop. Un reconocimiento que confirma la vigencia del bogotano como uno de los intérpretes más sólidos del pop latino.



A ellos se suman otros artistas que ya son habituales en la premiación: Shakira, nominada por Soltera en Mejor Canción Pop; Morat, que compite con Ya Es Mañana en Mejor Álbum Pop/Rock; y Camilo, en dupla con Yami Safdie, gracias a Querida Yo en Mejor Canción Pop. El vallenato también tiene espacio con Silvestre Dangond, Karen Lizarazo, Peter Manjarrés y Checo Acosta, quienes buscan llevarse el gramófono dorado en las categorías de Mejor Álbum Cumbia/Vallenato.

Publicidad

El talento emergente también tiene un lugar especial. El cartagenero Beéle celebra su primera nominación con La Plena, en colaboración con W Sound y Ovy On The Drums, en la categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana. Su caso es particular, pues la canción también involucra al streamer Westcol, lo que podría marcar un precedente histórico si se convierte en ganador.

Otros nombres que completan la representación colombiana son Fonseca, con menciones en el apartado tropical; Mike Bahía y Puerto Candelaria, en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo; y Los Nuevos Canticuentos, en la categoría infantil.



Un vistazo al panorama internacional

Aunque la presencia colombiana es fuerte, el gran dominador de las nominaciones es Bad Bunny, quien lidera con 12 candidaturas, incluyendo las categorías más codiciadas como Álbum del Año y Canción del Año. Le siguen los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Publicidad

En Canción del Año, los colombianos comparten espacio con figuras de gran peso internacional: Cancionera de Natalia Lafourcade, Otra noche de llorar de Mon Laferte, Palmeras en el jardín de Alejandro Sanz y Veludo marrom de la brasileña Liniker, entre otros.

La edición número 26 de los Latin Grammy confirma que Colombia sigue siendo una cantera musical imparable, capaz de mezclar tradición y modernidad, y de poner a sonar sus ritmos en los escenarios más importantes del mundo.

¿Quieres que además te prepare una lista rápida y resumida de los colombianos nominados por categoría para usar como pieza gráfica o recuadro en el artículo?

NOTICIAS CARACOL