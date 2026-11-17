En la noche del lunes festivo 16 de noviembre se llevó a cabo en Cartagena la edición número 72 del Concurso Nacional de Belleza, en el que se eligió a la soberana de la belleza en el país. La gran ganadora del título Señorita Colombia al final del día fue la Señorita Antioquia, Verónica Hernández Gómez, quien ahora portará la corona por un año y representará al país en el aclamado certamen Miss Internacional 2027.



¿Qué premios se llevó la Señorita Colombia 2026?

El título de Señorita Colombia, según el CNB, va más allá de portar una corona y un cetro. A lo largo de su historia, de más de 90 años, el certamen ha establecido que quien se lleva el título también es la encargada de llevar labores de "misión social recorriendo todo el país, acompañando las actividades benéficas de fundaciones, aliados y patrocinadores, quienes trabajan en pro de los mas necesitados".

El principal premio que recibe la ganadora es su corona. Este año, la preciada diadema de la Señorita Colombia estuvo a cargo de la joyería Caribe Jewelry - Museo de la Esmeralda. Tradicionalmente, la ganadora recibe una corona de plata ley 900 con un baño de oro de 24 quilates en la que se integran el escudo de Cartagena de Indias y las olas del mar Caribe y en el centro lleva una esmeralda colocada en la convergencia de la cruz.

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En su caso particular Verónica Hernández también recibió como premio durante su paso por el certamen el título de Señorita Elegancia Primatela 2026 durante las actividades previas en el Hotel Hilton Cartagena, en las cuales destacó por su porte, distinción y pasarela. Al ser la ganadora, también recibió una beca que cubre la totalidad de un semestre de posgrado en el Politécnico Grancolombiano.



De la misma forma, la antioqueña se ganó su cupo para representar a Colombia el próximo año en Miss Internacional, el certamen que se lleva a cabo en Tokio, Japón. De hecho, la actual Señorita Colombia, María Antonia Mosquera Carvajal, conocida como Tutu Mosquera, no estuvo presente en la ceremonia de anoche porque se encuentra en Japón llevando a cabo su participación en el certamen internacional.



Otros símbolos que recibe la Señorita Colombia

Algo que hace sobresalir a la Señorita Colombia a lo largo de su historia son los símbolos que la hacen soberana, muchos de ellos hacen parte de los premios que recibe la ganadora en la noche de coronación. Se trata de la corona, el cetro y la banda. Pero tradicionalmente, la página oficial del CNB también habla de un anillo en forma de corona, un broche cetro y un pin de paz.

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El CNB ha detallado a lo largo de los años que el cetro de la soberana es una pieza en metal y bañada en oro que remata con los emblemas de la corona y el certamen; mientras que el anillo entregado por la Real Orden de la Belleza Colombiana y reformado por Joyería Caribe tiene forma de corona en oro de 18 quilates, engastado con cinco brillantes redondos y dos rubíes.



Así quedó el cuadro de honor del Concurso Nacional de Belleza 2026

Con Verónica Hernández coronada como la Señorita Colombia 2026 - 2027, el tradicional certamen de belleza nacional completó su cuadro de honor con los siguientes títulos:



Virreina Nacional de la Belleza: Buenaventura, Sara Liseth Obregón Cortés.

Buenaventura, Sara Liseth Obregón Cortés. Primera princesa: Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada.

Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada. Segunda princesa: Huila, Lucero Zuluaga Rubiano.

Huila, Lucero Zuluaga Rubiano. Tercera princesa: Cauca, Etty Adriana Urresti Rivas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co