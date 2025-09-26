Miss Universe Colombia: estas son las candidatas opcionadas a la corona

El certamen de Miss Universe Colombia 2025 ya tiene definidas a sus 28 representantes. Cada una de ellas no solo lleva el nombre de su departamento, sino también la voz de su cultura, sus raíces y su historia personal. Con edades que van de los 20 a los 39 años y una diversidad de perfiles, esta edición se perfila como una de las más inclusivas en la historia del concurso.

La ceremonia de coronación de Miss Universe Colombia 2025 está programada para el domingo 28 de septiembre de 2025, día en el que se conocerá el nombre de la nueva mujer que representará a nuestro país en Miss Universe, certamen de belleza que se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, ubicado en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia.



Estas son las 28 candidatas a Miss Universe Colombia

Antioquia – Vanessa Pulgarín Monsalve

Con 34 años y 1,78 m de estatura, es una de las candidatas más experimentadas del grupo. Ha participado en concursos internacionales y representa la solidez paisa en escenarios de belleza.



Arauca – Adriana Hernández Jaimes

Tiene 29 años, mide 1,72 m y se ha destacado por su formación académica. Su participación busca visibilizar un departamento con poca presencia en certámenes nacionales.



Atlántico – Nayla Piña Vélez

Con 25 años y 1,70 m de estatura, llega desde Barranquilla con trayectoria en modelaje y un fuerte respaldo de su región, acostumbrada a figurar en reinas de belleza.



Bogotá D.C. – Mariana Morales Ospina

A sus 28 años y con 1,75 m de altura, representa a la capital del país con un perfil profesional y social. Es reconocida por su capacidad de liderazgo y comunicación.

Las representantes de Antioquia, Arauca, Atlántico y Bogotá -

Bolívar – María Clara Cortés Correa

De 28 años y 1,72 m, encarna la fuerza del Caribe y la tradición de un departamento que históricamente ha sido sede de grandes coronaciones.



Boyacá – Ingrid Mabell Sánchez Carvajal

Tiene 25 años, mide 1,70 m y busca proyectar la identidad boyacense desde el centro del país hacia el escenario internacional.



Caldas – Yennifer Loaiza Zamora

A sus 28 años y con 1,73 m de estatura, llega desde la tierra cafetera con una mezcla de frescura y disciplina que la destacan en el concurso.



Caquetá – Cindy Catherine Vásquez Valbuena

Con 30 años y 1,58 m, es la candidata de menor estatura, demostrando que la elegancia no depende de la altura. Representa un territorio amazónico lleno de biodiversidad.



Las representantes de Bolívar, Boyacá, Caldas y Caquetá - Fotos: Redes sociales

Casanare – Jisbeth Dayana Ángulo Vega

De 26 años y 1,73 m, trae consigo el carácter de los Llanos Orientales, con un perfil que combina belleza y autenticidad.



Cauca – Marlyn Dinas Carabalí

A sus 34 años y con 1,78 m, representa al Pacífico con orgullo afrodescendiente. Su porte y experiencia la convierten en una de las más imponentes de la edición.



Cesar – Adriana Marcela Brand Leiva

Tiene 23 años y es la candidata más alta del certamen, con 1,88 m de estatura. Su presencia en pasarela es una de las más comentadas.



Chocó – Yorladis Marcela Gutiérrez Cuesta

Con 23 años y 1,68 m, busca visibilizar la riqueza cultural del Chocó y la fortaleza de las mujeres de la región.

Las representantes de Casanare, Cauca, Cesar y Chocó - Fotos: Redes sociales

Córdoba – Lizeth Paola Cueter López

A sus 35 años y con 1,67 m, es una de las participantes de mayor edad, lo que refleja la apertura del concurso hacia mujeres con trayectorias diversas.



Cundinamarca – Isabela Cristina Córdoba Ramírez

Es la candidata de mayor edad, con 39 años, y mide 1,74 m. Representa la madurez y la experiencia como valores para proyectar belleza integral.



La Guajira – Eilan Jusin Sosa Guerra

De 20 años y 1,70 m, es una de las más jóvenes. Orgullosa de sus raíces, reivindica el legado cultural de la comunidad wayuu.



Huila – Adriana Lucía Risco López

Con 27 años y 1,75 m, llega desde el sur del país con un perfil equilibrado entre elegancia y compromiso social.

Las representantes de Córdoba, Cundinamarca, La Guajira y Huila - Fotos: Redes sociales

Magdalena – Sofía Fernanda Donado Rojas

A sus 27 años y con 1,72 m de estatura, representa al Caribe con un carisma que la ha hecho destacar en eventos juveniles y sociales.



Meta – Ana María Tavera Lozano

Con 33 años y 1,70 m, encarna la fuerza llanera. Su perfil combina belleza con madurez y liderazgo regional.



Nariño – Cavylla Valencia Cuero

A sus 35 años y con 1,78 m, representa al Pacífico sur con orgullo. Su presencia reafirma la diversidad cultural del certamen.



Norte de Santander – Natalia Bayona Carrillo

Tiene 26 años, mide 1,78 m y ha trabajado en procesos de turismo sostenible. Su proyección internacional la convierte en una candidata fuerte.

Las representantes de Magdalena, Meta, Nariño y Norte de Santander -

Putumayo – Brenda Brigitte Bedoya Bedoya

Con 22 años y 1,75 m, representa la Amazonía con frescura y un perfil que busca visibilizar la riqueza de su región.



Quindío – Wendy Michel González Guerra

Es la más joven del grupo, con 20 años y 1,70 m. Representa al corazón del Eje Cafetero con energía juvenil.



Risaralda – Ángela Viviana Arcila Agudelo

De 27 años y 1,70 m, llega con un perfil carismático que refleja la calidez de su región.



San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Marvelis Yesel Watson Bello

A sus 27 años y con 1,68 m, encarna el espíritu del Caribe insular. Su participación resalta la multiculturalidad del país.

Las representantes de Putumayo, Quindío, Risaralda y San Andrés - Fotos: Redes sociales

Santander – Gloria Teresa Mutis Rincón

Tiene 28 años, mide 1,75 m y es reconocida por su trabajo en liderazgo comunitario y empoderamiento femenino.



Sucre – Ariana Paola Pérez Alfaro

Con 29 años y 1,72 m, llega desde la costa Caribe con un perfil sereno y elegante.



Tolima – Carolina Hernández

A sus 32 años y con 1,73 m, representa el corazón musical de Colombia con porte y madurez.



Valle del Cauca – Eliana Duque Salazar

De 27 años y 1,76 m, es considerada una de las grandes favoritas. Su porte y proyección la convierten en una de las cartas fuertes del certamen.

Las representantes de Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca - Fotos: Redes sociales

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL