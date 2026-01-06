Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez se unieron para ayudar a una artista callejera

Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez iniciaron el 2026 dándole una gran sorpresa a una artista manizaleña. El influencer y el cantante se unieron para cumplirle el sueño a una cantante que interpreta algunas canciones populares, entre ellas del mismo Jiménez, en las calles de Manizales con un parlante y un micrófono.

En medio del desarrollo de la Feria de Manizales, en la que Yeison Jiménez fue uno de los artistas invitados, el artista colombiano sacó un espacio de su apretada agenda para apoyar la causa de Camilo Cifuentes, influencer conocido por sus acciones de caridad a adultos mayores y vendedores ambulantes en todo el país.

A través de un video publicado en el perfil de ambos famosos se registró la manera en la que planearon sorprender a Nycol Herrera, una joven cantante de música popular y gran admiradora de Jiménez.



La sorpresa de Yeison Jiménez y Camilo Cifuentes

Como es común, en el video nunca se mostró el rostro de Camilo Cifuentes, pero el influencer demostró su emoción por llevarle una sorpresa a una artista de su ciudad natal y de la mano de uno de los artistas más exitosos del país. Yeison Jiménez se encontraba en la ciudad porque era uno de los artistas que el pasado fin de semana se presentaría en la carpa Olé de la Feria de Manizales.



"¿Me va a acompañar a entregar una sorpresa?", le preguntó Cifuentes a Jiménez, quien inmediatamente respondió de manera afirmativa. El influencer le preguntó también si tenía tiempo, pues sabía que en la noche el artista tenía su presentación, entonces Jiménez le respondió con la frase tradicional de los videos del creador de contenido: "Yo afán no tengo".



Camilo Cifuentes llevó a Yeison Jiménez a un lugar en las calles de la capital de Caldas en el que estaba Nycol Herrera. La joven, con gorra y blusa de color rosa, con un pantalón beige, interpretaba en ese momento el tema 'Maldita Traga', de Yeison Jiménez. El artista pasó por su lado, con un buso, gorra y tapabocas para evitar ser reconocido y le dio un billete a la cantante. Ella quedó sorprendida por el valor del billete y le agradeció, pero siguió cantando.

Jiménez decidió acercársele nuevamente y le pidió que cantara la canción nuevamente, ella lo complació. Entonces el famoso le pidió el micrófono prestado para también cantar él y cuando Nycol escuchó su voz lo reconoció de inmediato. Yeison Jiménez se quitó el tapabocas y la capota del buso, mientras la artista callejera empezaba a llorar y lo abrazaba.

Pero esa no fue toda la sorpresa que Jiménez y Cifuentes le tenían preparada a la cantante. "Mor, vea, con Cami dijimos 'vamos a conocer a esta mujer hermosa y cantar un poquito con ella. ¿Quieres cantar conmigo esta noche?'". Nycol quedó bastante sorprendida con la invitación, pero aceptó sin dudarlo muy emocionada.

Por su parte, Camilo Cifuentes la sorprendió también al regalarle una moto. La mujer los abrazó y les agradeció, pues casualmente ese día no solo estaba celebrando la llegada del 2026, sino también su cumpleaños.

Efectivamente, horas más tarde, en medio de la presentación de Yeison Jiménez en la carpa de la Feria de Manizales, el artista sorprendió a su público al hacer una pausa para invitar a una artista al escenario. Nycol Herrera apareció en la tarima, vestida totalmente como una artista popular e interpretó junto a su artista favorito la misma canción que estaba interpretando en las calles, solo que ahora frente a decenas de personas.

"Muchísimas gracias a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo, yo quiero que todos le regalen una bulla a él por darme esta gran oportunidad", expresó la cantante al terminar su interpretación en el escenario.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL