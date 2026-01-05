Piqué fue perseguido por grupo de mujeres cantando tema de Shakira

La historia se repite una vez más: Gerard Piqué ha sido perseguido por personas que le cantan la BZRP Music Session Vol. 53 de Shakira y Bizarrap. Incluso después de más de tres años de la separación de las celeridades y que se ha confirmado que la relación entre ambos ha entrado en el terreno de la cordialidad, las personas siguen relacionándolos y recordándole al español la famosa canción.

Definitivamente la BZRP Music Session Vol. 53 fue un éxito en la carrera musical de Shakira, quien utilizó esta canción para desahogar muchas de sus emociones luego de su separación de Gerard Piqué. Además de la parte emocional, el tema musical rompió récords y fue tendencia a nivel mundial. Para el español, el impacto fue tal que las personas empezaron a cantarla o colocarla en parlantes cuando lo veían en diferentes lugares.



¿Qué pasó esta vez con Gerard Piqué?

El exfutbolista español se encontraba de paseo con un grupo de amigos por las calles de Ceuta, cuando fue reconocido por un grupo de chicas que iban en un carro. Las mujeres, al reconocer a Piqué, quisieron llamar su atención de alguna manera, pero no precisamente de manera positiva, y decidieron colocar a todo volumen el tema de Shakira.

El momento quedó captado en video, cuando una de ellas decidió también registrar lo que estaban haciendo. Lo que se puede ver es que, mientras Piqué camina por las calles con algunos amigos, las chicas del carro los persiguen a poca velocidad cantando el tema musical de la barranquillera. Algunos de los amigos del español voltean a mirar al carro, pero el español siguió su camino sin prestarles atención.



Más allá de la burla hacia el presidente de la Kings League, se ve que las redes sociales también han pasado la página al tema, pues el video se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, pero el blanco de críticas esta vez fueron las mujeres del video. Creadores de contenido y otros usuarios de las redes han calificado de "irrespetuoso" y "acoso" el comportamiento de las mujeres con el español.



Sin embargo, hay otros que siguen aplaudiendo estos gestos hacia Piqué y Clara Chía, cuando son reconocidos en las calles.

¿Shakira se arrepiente de la canción con Bizarrap?

En una nueva entrevista, esta vez con la revista Vanity Fair, nuevamente a la barranquillera le preguntaron por esta canción. Considerando que han pasado tres años de su separación y que recientemente se ha confirmado que Shakira y Piqué ya no tienen una mala relación, incluso la cantante lo ha elogiado públicamente, le preguntaron si ahora se arrepiente de haber escrito y lanzado esa canción.

Específicamente, le preguntaron a la colombiana si se arrepentía del verso de la canción que dice: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo". Al respecto, Shakira fue contundente con su respuesta y señaló que "no me arrepiento. Es uno de los versos más logrados de mi vida".

La cantante recordó las enseñanzas que toda esta etapa y la música le dieron en estos últimos años. "He aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de desear lo que me falta. He perdido a personas a las que amaba, he vivido engaños y tristeza. Todo lo que temía, lo he atravesado. Pero he sobrevivido, y todo eso me ha hecho más fuerte".

Shakira también señaló que, aunque la situación entre ella y Piqué haya cambiado, lo cierto es que las canciones la ayudaron a sanar, pero el dolor no se ha sanado del todo. "A lo mejor nunca me curaré del todo. Quizás siempre haya una cicatriz. Pero he comprendido que se puede ser feliz incluso cuando hay dolor. Estoy bailando con mi dolor a través de la vida".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL