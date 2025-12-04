La batalla de Claudia Lozano con la endometriosis: "Presenté muchas veces con dolor"

La ausencia de Claudia Lozano en Show Caracol por dos meses preocupó a muchos televidentes, quienes le mandaron la mejor energía al conocer que la presentadora estaba pasando por graves complicaciones de salud y terminó en UCI. Esta no es la primera vez que la periodista tiene que ausentarse del noticiero por temas de salud, pues hace varios años batalla con la endometriosis, una enfermedad crónica y que no tiene cura que le diagnosticaron hace varios años.

En medio de estos procesos, Lozano ha contado con la ayuda de sus familiares y sus compañeros de trabajo, quienes la han acompañado en todos los momentos difíciles que ha tenido con su salud.



¿Cómo ha afectado a Claudia Lozano la endometriosis?

"Yo llevo 11 años en Caracol, estaba yo recién llegada, tenía dos años apenas, estaba bien y de un momento a otro me dio un dolor abdominal muy fuerte y me fui a la clínica. Estaba sola y me dicen: 'necesitamos a alguien ya porque necesitamos trasladarla en ambulancia'. Llamé a Pilar Schmitt y terminamos en una ambulancia las dos", recordó la presentadora sobre la primera vez que la palabra endometriosis llegó a su vida.

La endometriosis ocurre cuando el endometrio, un tejido que solo debería estar dentro del útero, llega a otros órganos y causa un fuerte dolor. La presentadora de Show Caracol detalló que el dolor que le causa la endometriosis es "incapacitante", pero en muchas ocasiones ha tenido que seguir con su día a día a pesar del dolor. "Nadie sabe las batallas de nadie, yo estoy acá sentada, pero estoy mal. Yo presenté muchas veces con dolor, pero nadie sabe porque es mi trabajo y yo tengo que trabajar".



Agregó que "llevo muchos años viviendo con dolor. Me ha pasado muchas facturas la endometriosis porque es una enfermedad crónica, para siempre, y la mía ha sido demasiado, ha hecho muchos estragos dentro de mi cuerpo. Yo he tenido muchas cirugías por endometriosis, porque la mía camina, entonces ella se mete en los uréteres, en los riñones, en los ovarios, ella busca dónde alojarse, y la mía a migrado a espacios donde no se puede creer, y en esa parte que aparece causa estragos".



La más reciente batalla de Claudia Lozano: "Pensé que no iba a despertar"

Claudia Lozano regresó a Show Caracol luego de un momento difícil para ella. "Siento felicidad de volver a estar activa, de volver a trabajar, estuve dos meses en UCI y en mi casa en recuperación, pero siento que parte de la recuperación también es regresar, es volver a mi oficio, volver a ver a mis compañeros, volver a reír, volver a hacer lo que hago con todo el amor del mundo, eso también hace parte de la recuperación".



La presentadora detalló que todo empezó con un fuerte dolor de estómago que la tomó por sorpresa en plena jornada laboral, pero al que ella en principio no le dio mucha atención. Al día siguiente, a la madrugada, todo empeoró. "Me fui a mi casa y me seguí sintiendo mal, me tomé una pastilla y medio se me pasó. Al día siguiente me seguía sintiendo mal, llamo al noticiero y digo que no puedo ir, me quedé todo el día en mi casa".

"Se me salían las lágrimas del dolor y vino una enfermera que me vio muy mal, le dije 'necesito ayuda', estaba sola, me acuerdo que me montaron en una camilla y ya estaba en UCI, desde eso estuve en UCI un mes y dos semanas". Según detalló Claudia, los médicos descubrieron que "tenía tres litros de sangre regada en el abdomen", una situación que ponía en total riesgo su vida. Esto la llevó a una primera cirugía.

La presentadora pasó por cinco cirugías en total y señaló que al darse cuenta que estaba en UCI, pensó que iba a morir. "Empecé a pensar: 'creo que yo me voy a morir', pero en medio de eso también pensaba y le decía a Dios, gracias, porque sí quiero morirme". Lozano detalló que se sintió cansada del dolor que ha vivido por tantos años y pensó que era su momento de irse, pero cuando se despertó tras la primera cirugía se dio cuenta que "aquí hay un propósito, es por algo, yo la verdad no pensé que fuera despertar".

