Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Murió Dogardisc, cantante de champeta recordado por el éxito 'El viejo zorro'

Murió Dogardisc, cantante de champeta recordado por el éxito ‘El viejo zorro’

El artista, según medios del Caribe, estaba hospitalizado desde diciembre por complicaciones de salud. Hizo colaboraciones con músicos del género como Mr Black.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 15 de ene, 2026
Muere Dogardisc, cantante de champeta recordado por el éxito ‘El viejo zorro’
Captura de pantalla del video 'Desplazado de amor'

Murió Dogardisc, cantante de champeta cuyo verdadero nombre era Ismael Simancas y que era uno de los exponentes más importantes de este género musical.

‘Desplazado de amor’, uno de sus últimos lanzamientos musicales, logró posicionarse entre los temas más virales de Colombia. ‘El viejo zorro’ fue otro de los éxitos que se quedaron en la memoria de sus seguidores. También hizo una colaboración con Mr Black El Presidente en la canción ‘El vida chévere’.

¿De qué murió Dogardisc?

De acuerdo con lo informado por medios como El Heraldo de Barranquilla y El Universal de Cartagena, el artista de champeta, con más de 30 años de trayectoria, padecía de diabetes.

A finales de diciembre sufrió complicaciones a causa de esta enfermedad y, el 31 de ese mes, fue llevado a la UCI de un hospital en La Heroica, donde permaneció hasta el día de su muerte, que se confirmó este jueves 15 de enero.

“Falleció este artista, Dios lo tenga en su gloria”; “Volveré a escuchar este (Desplazado de amor) y otras grandes canciones que nos dejaste, que en paz descanses”, son algunos de los mensajes que se leen tras el deceso de Dogardisc.

Noticia en desarrollo.

