Murió Lauren Bennett, cantante que hizo parte de G.R.L. y participó en el tema "Party Rock Anthem"

Este lunes se conoció la muerte de la cantante británica Lauren Bennett a los 37 años. La noticia del fallecimiento fue compartida por la banda G.R.L., de la que hizo parte Bennett. "Es con gran tristeza que compartimos el fallecimiento de nuestra amada Lauren", se lee en el comunicado.



"Nuestros corazones están rotos, y no podemos siquiera empezar a expresar lo mucho que significaba para nosotras. Por siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos dio. Su hermoso espíritu tocó muchísimas vidas, y será extrañada profundamente y amada para siempre. Descansa en paz, dulce Lauren. Siempre estarás en nuestros corazones", agregaron en el comunicado firmado por el grupo musical, firmado por Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen .

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