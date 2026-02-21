Murió Willie Colón, emblemático trombonista y autor de clásicos de la salsa, a los 75 años

El emblemático trombonista, compositor e intérprete de clásicos de la salsa como ‘Idilio’ y ‘Gitana’, Willie Colón, falleció este sábado a los 75 años, según lo informó EFE. El artista, reconocido por su influencia en la música latina, había sido hospitalizado recientemente en Nueva York debido a complicaciones médicas, lo que había generado preocupación entre sus seguidores y colegas del género.

Días antes, el también salsero Rubén Blades le dedicó un mensaje tras conocerse su hospitalización: “Noticias en internet informan que mi colega, Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

Noticia en desarrollo