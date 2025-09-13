Así fue el lujoso baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe: este es el nombre de la bebé

La dulce espera de Paola Jara y Jessi Uribe se convirtió en el motivo perfecto para reunir a sus seres queridos y amigos más cercanos en una celebración inolvidable. El baby shower fue el reflejo de la felicidad que viven los cantantes de música popular ante la llegada de su primera hija juntos. Los artistas compartieron con colegas, amigos y familiares una noche llena de música, sorpresas y momentos emotivos.

El evento se destacó por su elegante decoración en tonos suaves: verde, blanco y rosado fueron los colores protagonistas, presentes en cada rincón del lugar. Una torta de cinco pisos, flores y luces cálidas crearon el ambiente perfecto para celebrar. El dress code para los invitados fue beige, según reveló la cantante que documentó y respondió preguntas de sus seguidores sobre la celebración.

Paola Jara lució un conjunto de dos piezas en tono rosado pastel, compuesto por una falda con boleros y un corsé que dejaba ver su avanzado embarazo, reafirmando su estilo y la alegría con la que vive esta etapa. Jessi Uribe, por su parte, optó por un look a juego: pantalón y camisa manga larga en el mismo tono palo de rosa.



Invitados de lujo en el baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe

Entre los asistentes destacaron figuras reconocidas de la música popular colombiana como Arelys Henao, Francy, Kelly Cárdenas y Alzate. La presencia de estos artistas no solo evidenció la cercanía que tienen con la pareja, sino también el respaldo y cariño que les brindan en este momento tan especial.

Durante la celebración, Paola y Jessi interpretaron una de las canciones que han lanzado recientemente como dúo y se la dedicaron a su hija. El momento fue emotivo y arrancó aplausos entre los asistentes. Luego, la fiesta se transformó en una rumba para los adultos, donde hubo baile, comida y mucha alegría.

La propia Paola Jara compartió detalles del baby shower en su cuenta de Instagram, donde suma casi siete millones de seguidores. “Fue una noche mágica, llena de amor y buenos deseos”, escribió la cantante en una de sus publicaciones, agradeciendo a quienes hicieron parte del evento.

La publicación de las imágenes del evento rápidamente se llenó de comentarios de felicitación a la pareja y a Emilia, el nombre escogido por la pareja para la bebé que viene en camino.

Una nueva etapa para Paola y Jessi

Actualmente, Paola Jara está en el séptimo mes de gestación y ha anunciado que se retirará temporalmente de los escenarios para dedicarse por completo a la recta final del embarazo y a la llegada de su hija. Esta será su primera experiencia como madre, mientras que Jessi Uribe se convertirá en padre por quinta vez, ya que tiene cuatro hijos de una relación anterior.

La pareja, que lleva tres años de casados y ha compartido escenario en múltiples ocasiones, vive este momento con ilusión y gratitud. La celebración del baby shower no solo fue una fiesta, sino también una muestra del cariño que los rodea, tanto en su círculo íntimo como en el corazón de sus fans.



Reacciones en redes y mensajes de cariño

En redes sociales, miles de seguidores de los artistas han expresado su alegría por la llegada de la bebé. “Qué hermosa familia”, “Dios los bendiga en esta nueva etapa” y “Será una niña muy amada”, son algunos de los comentarios que se leen en las publicaciones del evento.