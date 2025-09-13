En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIR BOLSONARO
CHARLIE KIRK
METRO DE BOGOTÁ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Así fue el lujoso baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe: este es el nombre de la bebé

Así fue el lujoso baby shower de Paola Jara y Jessi Uribe: este es el nombre de la bebé

Con torta de cinco pisos, artistas populares invitados como Arelys Henao y Francy, además de familiares la pareja de cantantes celebró la llegada de su primera hija con una fiesta inolvidable.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 12:15 p. m.
Comparta en:
Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de su hija con lujoso baby shower
Paola Jara y Jessi Uribe celebran la llegada de su hija con lujoso baby shower
Fotos: Instagram @paolajarapj

Publicidad

Publicidad

Publicidad