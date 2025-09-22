Nació hijo de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día: "Bienvenido a casa"

Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día, confirmó en sus redes sociales que ya nació su primogénito. Luego de que el profesional sorprendiera a sus compañeros del matutino anunciando el embarazo, ahora lo hizo con sus más de 900 mil seguidores, mostrando las primeras imágenes con el pequeño recién nacido.

"Bienvenido a casa", escribió el chef en la publicación que hizo este 22 de septiembre y añadió las iniciales del nombre del bebé: JMVM, ya que su nombre es Juan Martín. En cuestión de minutos el posteo con dos fotos se llenó de 'me gusta' y comentarios felicitándolo a él y a su pareja por la llegada de su primer hijo.

En las fotos compartidas por Vanegas se le ve tomando la mano del recién nacido y también acostado con él en el pecho. Por lo que se en las imágenes, que tienen fechas como 15 y 21 de septiembre, se puede interpretar que el niño nació, como se esperaba, el pasado 15 de septiembre.



¿Quién es la novia de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día?

En redes sociales la mujer tiene el nombre de Daniela Mor y es conocida por su multifacética trayectoria, es una figura destacada en el norte de Bogotá. Según su perfil de Instagram, es una antropóloga, entrenadora de atletismo y escritora, también es la orgullosa propietaria de su propio centro de entrenamiento, ubicado en una prestigiosa zona de la capital.



Además, Daniela ya es madre de dos niñas, quienes, según reveló el propio Juan Diego Vanegas en Día a Día, mantienen una excelente relación con él, lo que augura un hogar lleno de armonía para la llegada del nuevo integrante.

