Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Nació hijo de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día: "Bienvenido a casa"

Nació hijo de Juan Diego Vanegas, chef de Día a Día: "Bienvenido a casa"

Con dos tiernas fotos el chef de Día a Día presentó a su primogénito. ¿Quién es su pareja?

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de sept, 2025
Juan Diego Vanegas
El chef de Día a Día presentó oficialmente a su hijo -
Foto: @juandiegovanegasl

