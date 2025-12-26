Grabando El Paseo 8, Variel Sánchez confesó que estuvo a punto de ahogarse en el mar

Variel Sánchez, el famoso actor colombiano reconocido por protagonizar importantes producciones nacionales e internacionales, fue noticia recientemente luego de que relatara una dura anécdota que tuvo que vivir durante una reciente grabación. Sánchez dijo que estuvo a punto de ahogarse en el mar mientras grababa una escena para El Paseo 8, en la que debía hacer buceo. Todo, según él, se originó por su barba y un reflejo que tuvo.

Y es que el actor dijo en una corta entrevista a las redes sociales de Caracol Televisión que, debido al papel que se encontraba interpretando, estaba dejándose crecer una abundante barba. Esta, según él, impedía llevar a cabo de manera satisfactoria el proceso de buceo, puesto que las caretas no permitían un sellado adecuado en personas personas sin afeitar. Lo anterior, unido a los efectos habituales del buceo, conllevaba a que la careta empezara a tomar presión conforme se descendía en el agua, lo que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para su gran susto.

"Teníamos unas escenas acuáticas y la barba era muy grande, entonces las caretas de buceo no sellan muy bien con la barba. Cuando uno baja, las caretas empiezan a coger presión y si hay mucha presión. se mete el agua entonces se te llena", dijo el entrevistado.



Al descender con su respectiva careta, Sánchez notó que esta empezó a tomar presión, lo que provocaba el ingreso del agua. Que ocurra esta situación, en medio de todo, es algo normal, y para que los buceadores no se vean afectados por tal incidente deben hacer una maniobra con la careta que consiste en apretar la parte frontal de la misma y soplar, lo que conlleva a que el agua salga rápidamente y el nadador pueda continuar con su objetivo.



Sin embargo, y pese a que Sánchez tenía claro qué era lo que debía hacer para evitar esto, lo peor ocurrió. Mientras el agua se metía a su careta, el actor cometió el error de respirar por reflejo, llevando hacia sus vías respiratoria el agua de mar. Mientras el resto del elenco ya se encontraba bajo el agua esperando su llegada y departiendo, él tuvo que reaccionar y toser fuertemente tras haber inhalado agua. Afortunadamente, explica el actor, el caso no empeoró ni pasó a mayores, pero se convirtió en "una experiencia horrible" para el artista.

"El agua se me metió, entonces uno espicha acá (la frente) y sopla, y sale el agua. Entonces tuve un reflejo como a 5 metros y respiré y tomé el agua, y fue una experiencia horrible. Ellos allá como pescaditos y yo tosiendo", recuerda el actor.



¿Cuándo se estrena El Paseo 8?

La octava entrega de la famosa película El Paseo salió a cines desde el pasado jueves 25 de diciembre. Desde esta fecha, y los colombianos pueden asistir a cualquier cinema del país para disfrutar de dicha producción de Caracol Televisión. En esta nueva edición, llamada 'El Paseo 8, la luna de hiel', los espectadores podrán conocer las historias de Rosa y Perre, una pareja que se conoció en Francia pero viajó a tierras colombianas para casarse y disfrutar de su respectiva luan de miel.

Pese a que la pareja se encuentra muy enamorada, la trama gira en torno a las intenciones de ciertas personas, tales como los suegros del novio, que no están de acuerdo con dicha unión y buscarán la forma de impedir esta importante boda por un secreto no revelado.

El Paseo 8: La Luna de Hiel es un filme producido por Dago García Producciones y apoyado por Caracol Televisión. Posee un muy diverso elenco con importantes actores del país y otras naciones, entre los que se incluyen Variel Sánchez o Maya Zapata. Otros actores y actrices que también aparecerán en la reciente producción son Victoria Ortiz, Constanza Hernández, la cubana Daniela Tapia y los mexicanos Erick Cañete y Fernando Memije.

