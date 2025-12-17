En vivo
ENTRETENIMIENTO

Nicky Jam y Yeison Jiménez se presentarán en Boyacá: todos los detalles del Aguinaldo Boyacense

El cierre del Aguinaldo Boyacense también contará con la presencia de reconocidas figuras de la industria musical, en una jornada que promete una alta asistencia de público.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de dic, 2025
Nicky Jam y Yeison Jiménez se presentarán en Boyacá: no son los imitadores de 'Yo Me Llamo'
Cerrarán la temporada de Aguinaldos Boyacenses -
Instagram: @nickyjam - @yeison_jimenez

