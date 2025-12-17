Nicky Jam y Yeison Jiménez se presentarán en Boyacá: todos los detalles del Aguinaldo Boyacense

La capital boyacense se prepara para vivir una de las noches más memorables de su calendario cultural con versión número 70 del Aguinaldo Boyacense, una de las festividades más tradicionales y queridas de Tunja, esta celebración tradicional se lleva a cabo desde el 16 al 22 de diciembre.



La Alcaldía Mayor de Tunja confirmó que el evento culminará con un concierto estelar encabezado por los artistas originales Nicky Jam y Yeison Jiménez, quienes compartirán escenario con Jean Carlos Centeno, Pastor López Jr. y otros invitados especiales en la Plaza de Bolívar de Tunja, lo que promete ser una velada histórica para la ciudad.

La administración municipal destacó que esta presentación marcará el broche de oro de una celebración que, durante décadas, ha unido a generaciones alrededor de la música, la tradición y el espíritu navideño. La noticia fue recibida con entusiasmo por los habitantes de Tunja y visitantes, quienes cada año esperan el Aguinaldo Boyacense como un espacio de encuentro familiar y cultural.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la presencia de Nicky Jam y Yeison Jiménez en su calidad de artistas originales, despejando cualquier confusión relacionada con presentaciones de imitadores de Yo Me Llamo. Ambos cantantes cuentan con trayectorias consolidadas y reconocimiento internacional, lo que eleva la expectativa frente al espectáculo que cerrará oficialmente las festividades.



Nicky Jam, referente mundial del género urbano, llegará a Tunja con un repertorio que promete revivir momentos de varias generaciones canciones que lo han posicionado como uno de los artistas latinos con más colaboraciones de los últimos años. Su participación representa una apuesta por la diversidad musical dentro del Aguinaldo, integrando sonidos modernos a una celebración profundamente arraigada en la tradición local.

Por su parte, Yeison Jiménez, una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana, conectará con el público a través de letras que narran historias de vida, desamor y celebración. Su presencia hace parte de la identidad musical del país, especialmente con géneros como el suyo que tienen gran acogida en la región de Tunja.

El concierto también contará con la participación de Pastor López Jr., quien continuará el legado musical de uno de los nombres más emblemáticos de la música tropical en Colombia y Venezuela, especialmente de estas fechas navideñas.

Esta festividad tuvo su primera edición el 16 de diciembre de 1955, cuando el entonces sargento de Policía Carlos Julio Umaña Torres impulsó una iniciativa para llevar la Navidad a las calles de Tunja. Con el paso de los años, el evento creció hasta institucionalizarse en 1959 como la 'fiesta grande de Tunja' para el mundo, consolidándose como uno de los referentes culturales más importantes del departamento de Boyacá.

En sus distintas versiones, el Aguinaldo Boyacense ha reunido actividades culturales, recreativas y artísticas pensadas para públicos de todas las edades. Desfiles, comparsas, carrozas, conciertos, teatro, danza y muestras gastronómicas han hecho parte de una programación que busca preservar las tradiciones y fortalecer el tejido social de la ciudad.

Para la Alcaldía de Tunja, el cierre de esta edición número 70 no solo representa un espectáculo musical de alto nivel, sino también la reafirmación del Aguinaldo Boyacense como un patrimonio cultural vivo. “Será una noche imperdible para disfrutar y en la que cientos de voces se conectarán cantando para despedir una de las celebraciones más queridas de Tunja”, señaló la administración municipal.



¿Cuál es el cronograma del Aguinaldo Boyacense?

