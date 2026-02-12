Fecha y hora de la gran final del Desafío Siglo XXI: ¿cuándo se conocerán los ganadores?

El Desafío del Siglo XXI avanza hacia su etapa decisiva. En las últimas semanas, el programa ha concentrado su dinámica en el llamado Desafío X Todo', donde se definieron las condiciones de juego para las parejas que continúan en competencia, además de los "Duelos de Salvación", que determinan quiénes quedan cerca de la eliminación y quiénes avanzan directamente a la fase semifinal.

Además, tras la reciente eliminación de la dupla conformada por Tina y Kevyn, quedan cuatro equipos en competencia. Las parejas que siguen en la contienda son:



Gero y Rosa

Valkyria y Gio

Zambrano y Miryan

Valentina y Rata

Estas cuatro duplas participaron en el "Desafío X Todo", donde los resultados determinaron beneficios y castigos dentro del juego. Los ganadores obtuvieron la oportunidad de reunirse con sus familias y permanecieron en un entorno con mayores comodidades durante el ciclo. En cambio, los perdedores fueron enviados a Playa Baja, una zona con condiciones más difíciles para el día a día de los competidores.



¿A qué hora y cuándo se podrá ver la gran final?

En medio de esta etapa, Caracol Televisión anunció la fecha exacta en la que se conocerán los nombres de los finalistas y el equipo que se llevará la copa. La producción confirmó que la final se transmitirá en vivo el próximo martes 17 de febrero, cuando los presentadores Andrea Serna y Mafe Aristizábal se reúnan en La Ciudad de las Cajas para dar inicio a la prueba definitiva.

La señal en vivo de Caracol Televisión presentará el capítulo final a las 8:00 p.m., inmediatamente después del bloque de Noticias Caracol. La audiencia podrá sintonizar el canal en televisión abierta o, si lo prefieren, acceder a la transmisión por internet a través de la plataforma Ditu, que también ofrece contenido adicional relacionado con la temporada y otras producciones del canal.

Además, quienes no puedan ver la final en el horario establecido tendrán la opción de revisar los momentos más importantes del episodio en la página oficial del Desafío. Allí se encuentra disponible material adicional, como entrevistas, resúmenes de convivencia y fragmentos de la prueba final, lo que permite seguir el desarrollo del programa incluso después de su emisión en vivo.

Actualmente, el grupo se encuentra inmerso en los "Duelos de Salvación", una etapa en la que se define qué parejas deberán ir al "Desafío a Muerte" y cuáles avanzan directamente a la semifinal. Esta fase es clave porque reduce el número de competidores y define quiénes estarán más cerca de disputar la copa de los vencedores.



Rata y Valentina no aseguraron su paso a la semifinal del Desafío Siglo XXI

A pocos días de que se dispute el capítulo definitivo de la gran final, las cuatro parejas que siguen en competencia enfrentaron los últimos desafíos de salvación que determinaron quiénes avanzan directamente a la semifinal y quiénes deberán jugarse su permanencia en el programa. La jornada dejó como resultado dos duplas clasificadas y una confrontación pendiente que definirá el tercer cupo a la siguiente fase.

En el primer enfrentamiento, realizado en el Box Blanco, Gero y Rosa se midieron contra Gio y Valkyria. La prueba exigió resistencia física, coordinación y estrategia. Aunque ambas parejas mantuvieron un ritmo competitivo, fueron Gio y Valkyria quienes lograron imponerse en los tramos finales del circuito, asegurando así su lugar en la semifinal. Con este resultado, Gero y Rosa quedaron en riesgo y pasaron directamente al denominado "Desafío a Muerte", instancia en la que deberán luchar por continuar en el reality.

El segundo duelo de salvación enfrentó a Rata y Valentina contra Zambrano y Miryan. Las condiciones no eran iguales para todos. Rata y Valentina llegaban con desventajas acumuladas: menos alimentación debido a su permanencia en Playa Baja y menor información sobre el recorrido, ya que sus rivales habían observado previamente parte de la pista.

De esta manera, Zambrano y Miryan aseguraron su paso a la semifinal, mientras que Rata y Valentina deberán enfrentarse a Gero y Rosa en el último "Desafío a Muerte". De ese duelo saldrá la tercera pareja semifinalista.

