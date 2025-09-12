Nicolás Uribe: del underground bogotano al Punk Rock Museum de Las Vegas

Lo que empezó en una bodega oscura de la capital se transformó en un recorrido que llevará al artista bogotano Nicolás Uribe hasta el corazón del Punk Rock Museum de Las Vegas. Allí, su obra “Green Noise Calavera” quedará expuesta de manera permanente junto a reliquias de bandas míticas como The Clash, Ramones o Sex Pistols.

Para Uribe, esta es la consagración de una trayectoria marcada por la autenticidad. “He trabajado muchos años en agencias y multinacionales, siempre en espacios muy creativos, pero nunca dejé de martillar. La técnica del string art me atrapó y la fui explorando a profundidad. Hoy puedo decir que el punk ha sido el combustible de todo lo que hago”, contó en entrevista con Noticias Caracol.



La oportunidad en Las Vegas

El camino hasta llegar al museo no fue casual. El artista relató que él mismo gestionó su participación. “Todo viene de un sentimiento muy profundo, porque hice la gestión completamente solo. Fui al Vans Warped Tour en Long Beach, sabía que el Punk Rock Museum tendría una activación allí y me acerqué con mi portafolio. Cuando vieron que ya había trabajado piezas para Machine Gun Kelly y Travis Barker, me abrieron la puerta para estar en la colección”, recordó.

“Green Noise Calavera” es una pieza que combina hilos tensados sobre un fondo verde intenso, con los que construye una calavera que, en sus palabras, refleja “la tensión permanente entre caos y orden, el pulso vital del punk”.



Pero más allá de la estética, lo que Uribe busca es transportar parte de Bogotá a ese escenario global. “No solo quiero que vean mi obra, sino también a mis amigos y al equipo de artistas que me rodea en Estudio 33. Bogotá y Colombia tienen un talento increíble que no siempre es valorado aquí como sí lo hacen afuera. Esto no es solo una oportunidad personal, también lo es para el arte colombiano”, aseguró.

La relación de Uribe con figuras internacionales empezó con Universal Music, que le permitió acercar su técnica a Machine Gun Kelly. “Le presenté la propuesta a Camilo Gómez, una persona clave en la industria. Él vio la conexión inmediata y me ayudó a direccionar la obra hacia el artista. A Machine le encantó la pieza y hoy está expuesta de manera permanente en el 27 Club Coffee de Cleveland”, relató.

Con Travis Barker sucedió algo similar: “Fueron puertas tocadas en frío, pero el arte habla por sí mismo. Al final, esa validación de artistas que admiro desde los 13 años, cuando comencé a escuchar punk, ha sido una confirmación de que este camino era el correcto”.



El sueño cumplido

Exponer en Las Vegas, admite, es un punto de inflexión. “Es lo más importante que he hecho hasta ahora. Estar en un museo, en Estados Unidos, con artistas que han marcado mi vida desde niño, es un sueño cumplido. Y lo mejor es que mi pieza estará guiada por expertos que contarán su historia dentro de una gran colección de la historia del punk”, explicó.

Uribe también destaca el papel de las alianzas: “Con Jack Daniel’s compartimos la autenticidad y la independencia, valores que son la esencia del punk. Gracias a ellos, este sueño también tiene un eco más grande y global”.

Aunque su obra estará en Las Vegas de manera permanente, el artista ya piensa en lo que sigue. “En Colombia estaré en la feria 75 de Pequeño Formato en Barranquilla, además de exposiciones privadas y proyectos que nacen en Estudio 33. Siempre abrimos las puertas para que la gente venga, no solo a ver piezas terminadas, sino a conocer los procesos detrás de ellas”.

Uribe cierra con un mensaje que lo define: “Este no es solo mi camino, es el de muchos artistas colombianos que creen en la autenticidad. Cada vez hay más coleccionistas que apuestan por nuestro talento. Y eso, para mí, es tan importante como colgar una obra en Las Vegas”.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS