Participante del Desafío Siglo XXI se ganó el apodo de "la nueva Katiuska": esta es la razón

El Desafío Siglo XXI continúa avanzando en su recta final y, con cada prueba, los competidores seguir demostrando su capacidad física, su estrategia y resistencia mental. En la noche del 12 de noviembre, se llevó a cabo el Desafío de Capitanes, una competencia que reunió a los representantes de los tres equipos que permanecen en juego: Alpha, Gamma y Neos.

Las parejas designadas para este reto fueron Yudisa y Lucho por Alpha, Zambrano y Miryan por Gamma, y Kevyn y Sofía por Neos. El escenario fue el temido Box Negro, uno de los espacios más desafiantes del programa, donde la coordinación y la fuerza son esenciales para completar el recorrido.



Alpha ganó en el temido Box Negro del Desafío Siglo XXI

En este reto, los capitanes iniciaron desde la parte superior del Box, donde tuvieron que descender con la ayuda de sogas y sortear una serie de obstáculos. Luego, transportaron pesadas cajas y desbloquearon estructuras con herramientas que encontraron durante el recorrido. Finalmente, las parejas debían insertar bolas de cemento en una mesa con orificios, en una prueba de precisión que definió al ganador.

Aunque Gamma y Neos mostraron constancia durante la competencia, Alpha logró imponerse en el tramo final, asegurando así el triunfo y un nuevo beneficio para su equipo. Como consecuencia, Yudisa y Lucho decidieron ejercer su poder y quedarse con el 50% del dinero de Gamma, una decisión que generó inconformidad entre los rivales, pues el monto superaba los $50 millones.



Sofía, considerada por sus compañeros como la "nueva Katiuska"

A pesar de la victoria de Alpha, los comentarios de la noche no se centraron únicamente en el resultado. Durante la prueba, Sofía, del equipo Neos, se robó la atención de los espectadores y de los propios competidores. Su desempeño en la pista fue tal, que varios integrantes de Alpha, que observaban la competencia desde la casa, la compararon con Katiuska, la reconocida excapitana de Omega, expulsada días atrás.



"Esa es otra Katiuska, está re fuerte esta china", comentó Gio, sorprendido por la fuerza con la que Sofía manipulaba los baúles de madera. A su reacción se sumó Valentina, quien coincidió en que la participante de Neos es una de las figuras más destacadas de esta etapa del reality.



Sofía, quien se está ganando el respeto de sus compañeros por su entrega, tiene 30 años y es concejal en Planeta Rica, Córdoba. Es madre de una niña y vive en unión libre. Según ha contado, intentó participar en el Desafío en dos ocasiones anteriores y solo en esta edición logró cumplir su sueño. Asegura que su objetivo es ser campeona y que admira profundamente a Yudisa, a quien considera un ejemplo de disciplina y liderazgo.

Luego del reto, los integrantes de Neos se reunieron para hablar sobre su desempeño y las nuevas dinámicas del equipo, que ahora trabaja en parejas. Mafe Aristizábal, la presentadora, fue la encargada de anunciar la conformación de las duplas, que quedaron así: Valkyria y Cristian, Kevyn y Sofía, Lina y Pedro, y Roldán y Kathe.

