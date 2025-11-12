Primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2": Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a Nueva York

El estudio de cine 20th Century Studios reveló el primer tráiler de "El diablo viste a la moda 2", la esperada secuela de la famosa película protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway. La cinta está programada para estrenarse en abril de 2026.

"Casi veinte años después de dar vida a los icónicos personajes Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a toda una generación", se lee en un comunicado de prensa, en el que además dieron a conocer nuevos afiches de la próxima cinta.



¿De qué se tratará "El diablo viste a la moda 2"?

De acuerdo con una breve sinopsis, una de las antiguas aprendices se convirtió en competencia de la exitosa Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep. La nueva cinta "narra la lucha de Priestly contra Emily Charlton (Emily Blunt), su antigua asistente convertida en ejecutiva rival, mientras compiten por los ingresos publicitarios en medio del declive de los medios impresos, mientras Miranda se acerca a la jubilación".



El elenco de "El diablo viste a la moda 2"

La película reúne al reparto principal original con el director David Frankel y la guionista Aline Brosh McKenna. Además del regreso de Streep, Hathaway, Blunt y Tucci, llega una nueva pasarela de personajes, entre los que se encuentran: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Conrad Ricamora. Por su parte, Tracie Thoms y Tibor Feldman también retoman sus papeles como “Lily” e “Irv” de la primera película.



¿De qué se trata la primera película?

"El diablo viste a la moda", estrenada en 2006, es una adaptación cinematográfica de la novela de Lauren Weisberger. La cinta, que nos transporta al vertiginoso mundo de la alta costura, se ha consolidado como un fenómeno cultural que trasciende la pantalla. Como protagonista de la historia se encuentra Andy Sachs (interpretada por Anne Hathaway) una joven idealista recién licenciada cuyo sueño en el periodismo la lleva a ser la asistente de la figura más temida e influyente de la moda: Miranda Priestly (Meryl Streep).

Priestly es la implacable editora de la revista Runway. La trama se desarrolla a través de la odisea de Andy, quien intenta desesperadamente mantener su identidad y sus afectos personales —incluyendo su novio y sus colegas Emily (Emily Blunt) y Nigel (Stanley Tucci)— mientras navega por las exigencias imposibles y el glamour tóxico de su nuevo y demandante empleo.