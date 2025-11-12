En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2": Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a Nueva York

Primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2": Meryl Streep y Anne Hathaway regresan a Nueva York

Este martes se reveló el primer adelanto de "El diablo viste a la moda 2", que se estrenará en abril de 2026, dos décadas después de la primera película.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 12 de nov, 2025
Meryl Streep y Anne Hathaway retoman sus papeles de Miranda Priestly y Andie Sachs, respectivamente.
Macall Polay/20th Century Studios

