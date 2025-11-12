Mon Laferte en Colombia: fechas y precios de las entradas para sus dos conciertos

Publicidad
Mon Laferte, una de las voces femeninas más poderosas de la industria musical Latinoamericana, anunció su regreso a Colombia con su 'Femme Fatale Tour', una gira de conciertos que promete transportar a sus fanáticos a un espectáculo femenino y poderoso. Con este espectáculo la chilena visitará Bogotá y Medellín en 2026.
Después de su presentación en este 2025 en el Festival Estéreo Picnic, los fanáticos colombianos de Mon Laferte quedaron con ganas de un show exclusivo de la chilena en el que nuevamente transformara el escenario en un espectáculo de cabaret con su elegancia, pero a la vez con la potencia de su voz.
La chilena cumplió el deseo con un tour que, según ha anticipado, está mucho más producido que lo que presentó en el FEP con su nuevo álbum 'Femme Fatale'. Los conciertos en Colombia serán:
Desde este miércoles 12 de noviembre se habilitó la venta para público general con todos los medios de pagos para los dos conciertos de Mon Laferte en Bogotá y Medellín. En el caso de Bogotá la venta se realiza a través de TuBoleta y para Medellín a travpes de TaquillaLive.
La gira de Mon Laferte llega con el lanzamiento y con el mismo nombre de su nuevo álbum 'Femme Fatale', uno en el que la artista chilena está inspirada en la esencia de los espectáculos de cabaret, pero con la fuerza femenina que la caracteriza.
El disco está compuesto por 14 canciones, hace referencia a "la figura arquetípica de la ‘femme fatale': misteriosa, intensa y contradictoria", según informó el equipo de la artista en su lanzamiento. Algunas de las canciones más conocidas son ‘Esto Es Amor’ y ‘La Tirana’, y también cuenta con colaboraciones como ‘Hasta Que Nos Despierte la Soledad’ con Tiago Iorc o ‘My One And Only Love’, junto con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL