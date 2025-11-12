Mon Laferte en Colombia: fechas y precios de las entradas para sus dos conciertos

Mon Laferte, una de las voces femeninas más poderosas de la industria musical Latinoamericana, anunció su regreso a Colombia con su 'Femme Fatale Tour', una gira de conciertos que promete transportar a sus fanáticos a un espectáculo femenino y poderoso. Con este espectáculo la chilena visitará Bogotá y Medellín en 2026.



¿Cuándo y dónde son los conciertos de Mon Laferte en Colombia?

Después de su presentación en este 2025 en el Festival Estéreo Picnic, los fanáticos colombianos de Mon Laferte quedaron con ganas de un show exclusivo de la chilena en el que nuevamente transformara el escenario en un espectáculo de cabaret con su elegancia, pero a la vez con la potencia de su voz.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La chilena cumplió el deseo con un tour que, según ha anticipado, está mucho más producido que lo que presentó en el FEP con su nuevo álbum 'Femme Fatale'. Los conciertos en Colombia serán:



7 de mayo de 2026: Movistar Arena de Bogotá

Movistar Arena de Bogotá 9 de mayo de 2026: Plaza de toros de La Macarena de Medellín

Precios de entradas para Mon Laferte en Colombia

Desde este miércoles 12 de noviembre se habilitó la venta para público general con todos los medios de pagos para los dos conciertos de Mon Laferte en Bogotá y Medellín. En el caso de Bogotá la venta se realiza a través de TuBoleta y para Medellín a travpes de TaquillaLive.



Precios para Mon Laferte en Bogotá

Tribuna Fan Sur: $599.000 + $107.000

Platea (102) - Primeras 8 Filas: $449.000 + $80.200

Platea (101 & 103) - Primeras 8 Filas: $399.000 + $71.300

Platea (101 - 103): $369.000 + $65.900

Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218) - Etapa 1: $329.000 + $58.800

Piso 2 (202 - 206 & 214 - 218) - Etapa 2: $359.000 + $64.100

Platea (104 - 106): $299.000 + $53.400

Piso 2 (207 - 213) - Etapa 1: $269.000 + $48.100

Piso 2 (207 - 213) - Etapa 2: $299.000 + $53.400

Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318) - Etapa 1: $229.000 + $40.900

Piso 3 (302 - 306 & 314 - 318) - Etapa 2: $249.000 + $44.500

Piso 3 (307 - 313) - Etapa 1: $199.000 + $35.600

Piso 3 (307 - 313) - Etapa 2: $229.000 + $40.900

Precios para Mon Laferte en Medellín

Palco presidencial: $589.000

VIP (Etapa 1): $400.000

VIP (Etapa 2): $471.000

Palco callejón: $352.000

Preferencial (Etapa 1): $235.000

Preferencial (Etapa 2): $294.000

Preferencial (Etapa 1) (zona menores): $235.000

Preferencial (Etapa 2) (zona menores): $294.000

General (Etapa 1): $176.000

General (Etapa 2): $223.000

El nuevo álbum de Mon Laferte

La gira de Mon Laferte llega con el lanzamiento y con el mismo nombre de su nuevo álbum 'Femme Fatale', uno en el que la artista chilena está inspirada en la esencia de los espectáculos de cabaret, pero con la fuerza femenina que la caracteriza.

El disco está compuesto por 14 canciones, hace referencia a "la figura arquetípica de la ‘femme fatale': misteriosa, intensa y contradictoria", según informó el equipo de la artista en su lanzamiento. Algunas de las canciones más conocidas son ‘Esto Es Amor’ y ‘La Tirana’, y también cuenta con colaboraciones como ‘Hasta Que Nos Despierte la Soledad’ con Tiago Iorc o ‘My One And Only Love’, junto con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL