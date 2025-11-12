El salario de los actores de Stranger Things en su última temporada: ¿quién gana más?

Fanáticos de 'Stranger Things' están contando los días para que llegue la esperada quinta y última temporada de la serie más exitosa de Netflix. Cada vez falta menos para que los últimos capítulos lleguen a la plataforma de streaming y, finalmente, se le dé un cierre a la historia protagonizada por Once, Mike, Dustin, Will, Lucas y Max, un querido e inolvidable grupo de amigos.



Previo al estreno de la nueva temporada de la serie, se revelaron los salarios que recibirán los actores principales por su participación en esta última parte. Los millonarios contratos firmados con los actores dan cuenta del éxito que tiene la franquicia más querida de Netflix.



¿Cuánto ganan los actores de Stranger Things en esta temporada?

Los salarios fueron revelados por IMDb y el diario The Direct, detallando que cada actor recibe un pago de acuerdo a la relevancia de su personaje y, por supuesto, a su trayectoria en la industria cinematográfica.

Las cifras reveladas muestran que hay un factor común y que los actores son divididos en tres grupos diferentes. En primer lugar están David Harbour y Winona Ryder, quienes les dan vida a Jim Hopper y Joyce Byers, respectivamente. Ambos son los mayores entre los personajes principales de la serie y los que cuentan con mayor experiencia, por lo tanto reciben el sueldo más alto: 9.5 millones de dólares.

En el segundo grupo están los actores que empezaron siendo unos niños en esta serie y conformaron el grupo de amigos más querido por los millones de seguidores de la serie. Ellos reciben un salario de 7 millones de dólares. Se trata de Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin) y Sadie Sink (Max).



Finalmente, el elenco principal se complementa con los 'hermanos mayores' de la serie, esos personajes que se han convertido en héroes y ayuda clave para los protagonistas a la hora de enfrentarse a los demogorgons, Vecna y el Upside Down. Nos referimos a Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin) y Charlie Heaton (Jonathan). Estos actores reciben un sueldo de 6 millones de dólares por su papel.



¿Y Millie Bobby Brown?

En el caso de Millie Bobby Brown, la protagonista de la serie y quien le ha dado vida a Once a lo largo de los años, la información es confusa. Durante las temporadas anteriores se ha señalado que la actriz es la mejor pagada de la serie, lo que tiene sentido dado su rol en la historia. Para la cuarta temporada se informó que la joven recibía 350 mil dólares por cada episodio.



En esta ocasión, se ha señalado que Millie Bobby Brown estaría cobrando 500 mil dólares por cada episodio de la quinta temporada. Como esta parte tendrá 8 episodios, según se ha revelado, el total sería de 4 millones de dólares. Sin embargo, eso confunde a muchos usuarios al ver que ganaría menos que el resto del elenco.

Lo que explicaron los medios que revelaron la información es que la actriz tiene un contrato totalmente diferente al del resto del elenco con Netflix. Según fuentes citadas por los medios, la británica negoció su trabajo de una manera completamente diferente con la plataforma de streaming, contemplando otros factores importantes para su carrera.

Como se sabe, Brown también es la protagonista de la serie 'Enola Holmes', por la cual recibió aproximadamente 10 millones de dólares en la segunda entrega, lo que la convirtió en la actriz joven mejor pagada de Netflix. Además, también participó como productora en la serie, lo que aumentó sus ganancias.



¿Cuándo se estrena la última temporada de Stranger Things?

La quinta temporada, que se estrenará en tres partes, promete una conclusión épica.



Parte 1: 26 de noviembre de 2025

Parte 2: 25 de diciembre de 2025

Parte 3 (episodio final): 31 de diciembre de 2025

Según confirmó la compañía, esta última entrega contará con ocho capítulos, y retoma la historia tres años después del devastador final de la cuarta temporada, cuando el portal entre el 'Upside Down' y Hawkins quedó completamente abierto.

