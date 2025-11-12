En vivo
ENTRETENIMIENTO  / Perfect Blue: el anime clásico de los 90 que llega a salas de cine en Colombia en 4K

Perfect Blue: el anime clásico de los 90 que llega a salas de cine en Colombia en 4K

El anime de Satoshi Kon se proyectará próximamente en las salas de cine de Colombia.

Por: María Paula González
Actualizado: 12 de nov, 2025
Perfect Blue
Perfect Blue se podrá ver en cine -
Foto: Cortesía Prensa

