¿Por qué Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, y Daddy Yankee estuvieron juntos?

A través de redes sociales, la presentadora de Noticias Caracol Alejandra Giraldo compartió unas fotos de un evento al que asistió en Hong Kong, China. Algo que llamó especialmente la atención de los internautas es que en una de las imágenes y videos a la periodista se le vio junto al reconocido cantante Daddy Yankee , quien desde hace un tiempo se retiro de la industria musical para dedicarse a su vida espiritual.

Los televidentes del noticiero de la mañana notaron la ausencia de Alejandra Giraldo y al revisar sus redes sociales se sorprendieron al notar que la periodista está en un destino bastante lejano. La presentadora también compartió imágenes muy bonitas de la vista que tiene desde su hotel en Hong Kong y las experiencias que ha disfrutado en ese país durante su estadía.

¿En qué evento estuvieron juntos Alejandra Giraldo y Daddy Yankee?

Se trataba de una gala de la multinacional Impulse Finance, una empresa de Puerto Rico que ofrece financiamientos, primas y seguros, y que se encontraba participando en el país asiático en una convención internacional que se llevó a cabo en el Hotel Four Seasons de Hong Kong. En el caso de la periodista, estuvo encargada de la presentación del evento, mientras que el famoso puertorriqueño era el invitado especial.

Alejandra Giraldo lució un elegante vestido en tonos morados y el cabello recogido. Según se vio en sus fotos y videos compartidos compartió con personas muy importantes y fue la voz del evento para dar paso a los testimonios y los nuevos retos de la empresa. "¡La noche! Gracias Dios. Solo en ti, soy fuerte", escribió la periodista paisa en su cuenta de Instagram al compartir la experiencia que vivió en China. Sus seguidores reaccionaron positivamente y con mensajes de felicitaciones por tener esta oportunidad.

De la misma forma, Daddy Yankee también había sorprendido a sus seguidores en redes al compartir algunos videos paseando por Hong Kong y sin dar muchos detalles de por qué se encontraba en esa ciudad. Desde que anunció su retiro de la música, el artista puertorriqueño se ha dedicado a predicar su estilo de vida espiritual a través de sus publicaciones, testimonio de vida en conferencias, su libro y hasta música cristiana .

Nuevos detalles sobre el divorcio de Daddy Yankee

En medio de su nuevo estilo de vida, no todo ha sido positivo para el antes famoso cantante de reguetón. Cuando inició su nuevo camino, Daddy Yankee causó impacto mundial al anunciar su divorcio de Mireddys González , mujer con la que estuvo casado por casi 30 años y con quien tuvo dos hijos. Después de esta noticia, lo que más impresionó al mundo fue que la pareja terminara en malos términos y con varios pleitos legales por sus empresas y dinero.

Recientemente un nuevo giro se abrió en el caso de la expareja, en esta ocasión porque el artista puertorriqueño abrió una nueva dispuesta legal al presentar una nueva solicitud ante el tribunal de San Juan, Puerto Rico, en la que solicitó la disolución de varias empresas que mantiene en conjunto con su exesposa. Desde el inicio de su separación, Daddy Yankee ha señalado a través de sus abogados que encontró varias irregularidades en sus empresas, en las cuales estaría implicada González.

Los abogados del cantante detallaron que al revisar documentos de El Cartel Record Inc y Los Cangris Inc "identificó deficiencias severas en la gestión administrativa previa, que tornaban inviable cualquier sentido operacional de las empresas". Fue por este motivo que anteriormente el cantante solicitó una indemnización de 250 millones de dólares. También pidió la disolución de las compañías Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management, sobre las que Mireddys tiene control total.

