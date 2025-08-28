Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Premios Macondo 2025: "Estimados señores" y "La salsa vive" entre las películas más nominadas

Premios Macondo 2025: "Estimados señores" y "La salsa vive" entre las películas más nominadas

Este jueves la Academia Colombiana de Cine anunció las películas nominadas en los Premios Macondo 2025, con los que celebran lo mejor del cine nacional. Conozca la lista completa de nominados.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 28, 2025 10:11 p. m.
Premios Macondo 2025: "Estimados señores" y "La salsa vive" entre las películas más nominadas
Los Premios Macondo 2025 se entregarán en Medellín, Antioquia.
La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC) se prepara para la próxima edición de los Premios Macondo, con los que reconocen lo mejor del cine nacional. Este jueves 28 de agosto, la ACACC dio a conocer las películas nominadas en las diferentes categorías.

La película “Estimados Señores”, dirigida por Patricia Castañeda y protagonizada por Julieth Restrepo, lidera el número de nominaciones en la versión de este año. Por su parte, el documental “La salsa vive”, del director Juan Carvajal, es una de las cintas más nominadas de su género. Ambos proyectos contaron con el apoyo de Caracol Televisión.

Estas películas emprenden una gira, durante septiembre y octubre, con la iniciativa Rumbo a los Macondo, que realiza proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia, dando la posibilidad de que todos puedan acceder a la magia del cine colombiano”, se lee en un comunicado de la academia.

La gala de premiación de los Premios Macondo se realizará el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitanos de Medellín, Antioquia. Las actrices Carolina Gómez y Paola Turbay, y el actor Christian Tappan, serán los encargados de presentar el evento, que tendrá transmisión en vivo por el canal TNT, la plataforma de streaming HBO Max y los ocho canales regionales de Colombia. Entre las categorías principales, se destaca que las secciones que premian Mejor dirección y Mejor guion, tienen en su mayoría a mujeres nominadas.

Lea: "Antes de la nieve", el documental que llevó a Andrés Cepeda a recorrer los páramos de Colombia

Premios Macondo 2025: la lista completa de nominados

Mejor largometraje de ficción

  • Estimados señores - El Circo Film, Ágora Films
  • Malta - Perro de Monte
  • La ciénaga entre el mar y la tierra - Mago Films S.A.S
  • Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios

Mejor largometraje documental

  • La salsa vive - 64A Films S.A.S.
  • El pantera - Planeador Films
  • Alma del desierto - Guerrero Films
  • Choibá la danza de la ballena yubarta - Canoa Films, Ruge Films

Mejor largometraje iberoamericano

  • Aún estoy aquí - Brasil
  • El 47 - España
  • Pepe - República Dominicana
  • El eco - México

Mejor cortometraje de animación

  • Ocaso - Sugarmind Films & Arts
  • Cuerpo de esta sombra - Stefany Jaramillo Pinto
  • Quebranto - Issabella Rozo González
  • Tapir memories - Pedro Nel Cabrera Vanegas

Mejor cortometraje de ficción

  • Un día de mayo - Rara Cine
  • Malicia - La Montaña Cine
  • Nea - Códigos Global
  • Un pájaro voló - BØlier Films

Mejor cortometraje documental

  • Pirsas - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres
  • Estamos en el mapa - Resonancias producciones
  • Tierra encima - Vuelco
  • Bandera roja - RTVCPlay / Guerrero Films

Mejor dirección

  • Camila Beltrán - Mi bestia
  • Natalia Santa - Malta
  • Jorge Forero - Matrioshka
  • Patricia Castañeda - Estimados señores

Mejor guion

  • Natalia Santa - Malta
  • Patricia Castañeda - Estimados señores
  • Jorge Forero / Tatiana Andrade - Matrioshka
  • Camila Beltrán / Silvina Schnicer - Mi bestia

Mejor actor protagónico

  • Juan Pablo Barragán - La sombra del juez
  • Juan Pablo Urrego - Uno, entre el oro y la muerte
  • Manolo Cruz Urrego - La ciénaga entre el mar y la tierra
  • Jairo Camargo - Asalto al mayor

Mejor actriz protagónica

  • Vicky Hernández - La ciénaga entre el mar y la tierra
  • Julieth Restrepo - Estimados señores
  • Marcela Mar - Uno, entre el oro y la muerte
  • Estefanía Piñeres - Malta

Mejor actor de reparto

  • Emmanuel Restrepo - Malta
  • Claudio Cataño - Estimados señores
  • Hernán Cabiativa - Entrevista laboral
  • Jorge Cao - La ciénaga entre el mar y la tierra

Mejor actriz de reparto

  • Paula Castaño - Estimados señores
  • Barbara Perea - Estimados señores
  • Juana Arboleda - La niña y el cazador
  • Patricia Tamayo - Malta

Mejor dirección de fotografía

  • Lola Gómez - Matrioshka
  • Mauricio Vidal - La salsa vive
  • Luciana Riso - La piel en primavera
  • Sergio García Moreno - Estimados señores

Mejor sonido (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

  • Sebastián Álzate López / Mathew Waters / Daniel Vásquez / Alejandro Escobar - Uno, entre el oro y la muerte
  • Juanma López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez - Positivo negativo
  • Germán Daniel León - La ciénaga entre el mar y la tierra
  • César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - La salsa vive

Mejor canción original

  • Gustavo García - El pantera
  • Andrés Soto / María Linares - Colibrí
  • Andrés Martínez - Entrevista laboral
  • Isabel Ramírez Ocampo - Igualada

Mejor música original

  • Daniel Carvajalino – Agua salá
  • María Linares - Matrioshka
  • Felipe Téllez - Estimados señores
  • Camilo Sanabria - La sombra del juez

Mejor diseño de vestuario

  • Luz Helena Cárdenas - Mi bestia
  • Julián Grijalba - Malta
  • Juliana Hoyos - La piel en primavera
  • Carmen Latorre - Estimados señores

Mejor maquillaje

  • Lina Cadavid - Mi bestia
  • Manuela Muñoz - Uno, entre el oro y la muerte
  • Gabriela Iglesias - Colibrí
  • Yenny Zuluaga - Estimados señores

Mejor diseño de producción

  • Marcela Gómez - La piel en primavera
  • Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - Mi bestia
  • Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - Estimados señores
  • Lili Cabrejo - Matrioshka

Mejores VFX

  • Andrés Valencia – En lo profundo
  • Roberto Montoya - La niña y el cazador
  • Luis Agamez - La sombra del juez
  • Fausto Miguel Díaz Pasmiño - Lo peor hasta el momento

Mejor montaje

  • Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - El pantera
  • María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - Nosotras
  • María Clara García - La salsa vive
  • Nicolás Herran - Choibá la danza de la ballena yubarta

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

