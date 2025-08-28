Premios Macondo 2025: "Estimados señores" y "La salsa vive" entre las películas más nominadas

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (ACACC) se prepara para la próxima edición de los Premios Macondo, con los que reconocen lo mejor del cine nacional. Este jueves 28 de agosto, la ACACC dio a conocer las películas nominadas en las diferentes categorías.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La película “Estimados Señores”, dirigida por Patricia Castañeda y protagonizada por Julieth Restrepo, lidera el número de nominaciones en la versión de este año. Por su parte, el documental “La salsa vive”, del director Juan Carvajal, es una de las cintas más nominadas de su género. Ambos proyectos contaron con el apoyo de Caracol Televisión.

“Estas películas emprenden una gira, durante septiembre y octubre, con la iniciativa Rumbo a los Macondo, que realiza proyecciones gratuitas de las películas nominadas en las salas de Procinal del departamento de Antioquia, dando la posibilidad de que todos puedan acceder a la magia del cine colombiano”, se lee en un comunicado de la academia.



La gala de premiación de los Premios Macondo se realizará el 2 de noviembre en el Teatro Metropolitanos de Medellín, Antioquia. Las actrices Carolina Gómez y Paola Turbay, y el actor Christian Tappan, serán los encargados de presentar el evento, que tendrá transmisión en vivo por el canal TNT, la plataforma de streaming HBO Max y los ocho canales regionales de Colombia. Entre las categorías principales, se destaca que las secciones que premian Mejor dirección y Mejor guion, tienen en su mayoría a mujeres nominadas.

Publicidad

Lea: "Antes de la nieve", el documental que llevó a Andrés Cepeda a recorrer los páramos de Colombia



Premios Macondo 2025: la lista completa de nominados

Mejor largometraje de ficción

Estimados señores - El Circo Film, Ágora Films

- El Circo Film, Ágora Films Malta - Perro de Monte

La ciénaga entre el mar y la tierra - Mago Films S.A.S

Uno, entre el oro y la muerte - Clover Studios

Mejor largometraje documental

La salsa vive - 64A Films S.A.S.

- 64A Films S.A.S. El pantera - Planeador Films

Alma del desierto - Guerrero Films

Choibá la danza de la ballena yubarta - Canoa Films, Ruge Films

Mejor largometraje iberoamericano

Aún estoy aquí - Brasil

El 47 - España

Pepe - República Dominicana

El eco - México

Mejor cortometraje de animación

Ocaso - Sugarmind Films & Arts

Cuerpo de esta sombra - Stefany Jaramillo Pinto

Quebranto - Issabella Rozo González

Tapir memories - Pedro Nel Cabrera Vanegas

Mejor cortometraje de ficción

Un día de mayo - Rara Cine

Malicia - La Montaña Cine

Nea - Códigos Global

Un pájaro voló - BØlier Films

Mejor cortometraje documental

Pirsas - Jaime E. Manrique / Angelica María Torres

Estamos en el mapa - Resonancias producciones

Tierra encima - Vuelco

Bandera roja - RTVCPlay / Guerrero Films

Mejor dirección

Camila Beltrán - Mi bestia

Natalia Santa - Malta

Jorge Forero - Matrioshka

Patricia Castañeda - Estimados señores

Mejor guion

Natalia Santa - Malta

Patricia Castañeda - Estimados señores

Jorge Forero / Tatiana Andrade - Matrioshka

Camila Beltrán / Silvina Schnicer - Mi bestia

Mejor actor protagónico

Juan Pablo Barragán - La sombra del juez

Juan Pablo Urrego - Uno, entre el oro y la muerte

Manolo Cruz Urrego - La ciénaga entre el mar y la tierra

Jairo Camargo - Asalto al mayor

Mejor actriz protagónica

Vicky Hernández - La ciénaga entre el mar y la tierra

Julieth Restrepo - Estimados señores

Marcela Mar - Uno, entre el oro y la muerte

Estefanía Piñeres - Malta

Mejor actor de reparto

Emmanuel Restrepo - Malta

Claudio Cataño - Estimados señores

Hernán Cabiativa - Entrevista laboral

Jorge Cao - La ciénaga entre el mar y la tierra

Mejor actriz de reparto

Paula Castaño - Estimados señores

Barbara Perea - Estimados señores

Juana Arboleda - La niña y el cazador

Patricia Tamayo - Malta

Mejor dirección de fotografía

Lola Gómez - Matrioshka

Mauricio Vidal - La salsa vive

Luciana Riso - La piel en primavera

Sergio García Moreno - Estimados señores

Mejor sonido (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)

Sebastián Álzate López / Mathew Waters / Daniel Vásquez / Alejandro Escobar - Uno, entre el oro y la muerte

Juanma López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez - Positivo negativo

Germán Daniel León - La ciénaga entre el mar y la tierra

César Salazar / Felipe Rayo / Charles Brownley / Enrique Larreal / Carlos Segovia - La salsa vive

Mejor canción original

Gustavo García - El pantera

Andrés Soto / María Linares - Colibrí

Andrés Martínez - Entrevista laboral

Isabel Ramírez Ocampo - Igualada

Mejor música original

Daniel Carvajalino – Agua salá

María Linares - Matrioshka

Felipe Téllez - Estimados señores

Camilo Sanabria - La sombra del juez

Mejor diseño de vestuario

Luz Helena Cárdenas - Mi bestia

Julián Grijalba - Malta

Juliana Hoyos - La piel en primavera

Carmen Latorre - Estimados señores

Mejor maquillaje

Lina Cadavid - Mi bestia

Manuela Muñoz - Uno, entre el oro y la muerte

Gabriela Iglesias - Colibrí

Yenny Zuluaga - Estimados señores

Mejor diseño de producción

Marcela Gómez - La piel en primavera

Juan Manuel Garcés / Sofía Guzmán - Mi bestia

Diana Trujillo / Victoria Giordanelli - Estimados señores

Lili Cabrejo - Matrioshka

Mejores VFX

Andrés Valencia – En lo profundo

Roberto Montoya - La niña y el cazador

Luis Agamez - La sombra del juez

Fausto Miguel Díaz Pasmiño - Lo peor hasta el momento

Mejor montaje

Carlos Cordero / Rafael Loayza / Frank Benitez - El pantera

María Alejandra Briganti / Carlos Cordero - Nosotras

María Clara García - La salsa vive

Nicolás Herran - Choibá la danza de la ballena yubarta

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL