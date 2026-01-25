EN VIDEO | Bad Bunny detuvo su show en Medellín para rendir tributo a Yeison Jiménez

Medellín vivió una nueva jornada musical la noche del sábado 24 de enero con el segundo concierto de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot, como parte de su gira internacional Debí Tirar Más Fotos World Tour. El evento reunió a miles de personas que llegaron desde distintos puntos del país y del exterior para ver al artista puertorriqueño, quien ofreció un espectáculo que combinó distintos momentos de su carrera y un repertorio diverso.

La noche comenzó desde temprano con la apertura musical a cargo de Juancho Agudelo, dj del cantante Ryan Castro, y la agrupación puertorriqueña Chuwi, quienes se encargaron de ambientar al público mientras las tribunas se llenaban progresivamente. Minutos después, las luces del estadio se apagaron y una secuencia audiovisual dio paso a la salida de Bad Bunny, quien emergió desde el escenario acompañado por su banda y un montaje escénico diseñado especialmente para la gira.



El concierto inició con una introducción inspirada en "La mudanza", tema que sirvió como punto de partida para una primera parte marcada por arreglos cercanos a la salsa y sonidos caribeños. Canciones como "Callaita", "Turista" y "Pitorro de Coco" hicieron parte de este segmento inicial, en el que el artista mantuvo una interacción constante con el público y destacó la energía de Medellín.



Así fue homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín

Sin embargo, uno de los momentos centrales de la noche llegó cuando Bad Bunny interrumpió su repertorio para rendir un homenaje al cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Desde el escenario comenzó a escucharse la melodía de “Aventurero”, uno de los temas más reconocidos del artista de música popular, interpretado con acompañamiento de guitarra.



Miles de asistentes encendieron las linternas de sus celulares y corearon la canción de principio a fin, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la segunda noche de conciertos del cantante puertorriqueño en la capital antioqueña. El homenaje a Yeison Jiménez fue ampliamente compartido en redes sociales a través de videos grabados por los asistentes.

Tras el tributo, el espectáculo continuó con una selección de éxitos que llevaron nuevamente al público al ritmo del reguetón y el trap. Temas como "Me porto bonito", "Yo perreo sola", "Efecto", "Safaera", "Diles" y "Mónaco" hicieron parte del bloque central del concierto, en el que el estadio volvió a vibrar con el baile y los coros colectivos. Uno de los segmentos más esperados fue el de la llamada "canción exclusiva", una dinámica del artista que consiste en interpretar un tema que no se repite en otras fechas. En Medellín, la canción elegida fue "Tú no metes cabra", lanzada en 2020.

Arcángel, el invitado de Bad Bunny en su segundo concierto en Medellín

La noche también contó con la participación de un invitado especial. Arcángel apareció en el escenario para acompañar a Bad Bunny en temas como "Tú no vive así" y "La Jumpa". Posteriormente, el cantante puertorriqueño cedió el escenario para que Arcángel interpretara varias canciones en solitario, manteniendo la atención del público durante cerca de 20 minutos.

Para el cierre, Bad Bunny regresó a la tarima principal y concluyó el concierto con canciones como "Ojitos lindos", "La Canción", "Dakiti", "El apagón" y "DTMF". Antes de despedirse, agradeció a Medellín por la acogida y destacó el ambiente vivido durante la noche. Con esta segunda fecha, Bad Bunny continúa su paso por Medellín, ciudad en la que cerrará su visita a Colombia este domingo con una tercera presentación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co